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嘉義東石海域自動水質連續監測站啟用　監控蚵養殖區海域水質

▲▼全國首座海域自動水質連續監測站 嘉義東石海岸啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲全國首座海域自動水質連續監測站 嘉義東石海岸啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國首座海域自動水質連續監測站30日上午正式揭牌啟用，由縣長翁章梁、中央補助機關海洋委員會海洋保育署長黃向文等人共同見證，監測站位於嘉義縣東石網寮漁港西岸堤防旁，首次新增自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測項目，可24小時長期監測，兼具海域水質監控及污染緊急應變功能，掌握鄰近蚵養殖區海域水質。

▲▼全國首座海域自動水質連續監測站 嘉義東石海岸啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣海岸位於北港溪及八掌溪間，海岸線總長約41公里，海岸曲折變化甚多，轄內擁有9處漁港及1處商港，並有鰲鼓溼地、朴子溪口紅樹林生態保護區及好美里溼地，具豐富的自然生態資源。

翁章梁說，之前地方耆老大多聽過東石鄉有中華白海豚（俗稱媽祖魚），白海豚壽命雖長但繁殖速度慢，棲息地緊鄰陸地，容易受到各種人為活動與海岸開發的衝擊，導致數量持續下降面臨滅絕，海保署及嘉義縣政府一致認為有必要進行海域水質連續監測，以保護海域生態環境不受人為衝擊。

▲▼全國首座海域自動水質連續監測站 嘉義東石海岸啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

經環保局團隊邀請專家學者詳細評估後發現，嘉縣沿海除了豐富的自然生態，東石地區蚵養殖業產量占全台50％，而東石蚵為何如此出名在於地理位置獨有的外傘頂洲擋去風浪的天然屏障，還需良好近海水質才能維持「牛奶蚵」美譽。

▲▼全國首座海域自動水質連續監測站 嘉義東石海岸啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

因此縣府立即向海保署申請補助經費，設置全國第一座示範海域水質自動監測站，全年全天候24小時連續自動量測及紀錄海域水質，且可藉由手機下載APP於遠端即時監控掌握水質變化，另測站也特別設置一項全國首創的功能，如監測過程發現異常時，異常的水將直接自動採樣保存。

因天氣、水質影響，當地網寮村社區發展協會理事長戴士瑋就表示，今年東石網寮的蚵收成量不到3成，蚵農一年的心血都白費了，死掉的蚵被堆置在堤防旁，損失不少；環保局長張根穆說明，測站監測項目涵蓋正磷酸鹽及葉綠素，有利掌握近海水質優養狀態是否趨向惡化，對於蚵仔養殖是重要的參考指標，包括溫度及鹽度可提供近海養殖業者參考。

張根穆說，不論是白海豚或蚵仔養殖，都需要優質的海洋生態環境，維護海域水質的工作仍需持續努力，盼藉海域水質自動測站的啟用，建立中央與地方對於近海海域水質異常預警的機制，運用科技即時實施污染應變及處理措施。

黃向文署長說，感謝嘉義縣政府在水質檢測的努力，監測項目也不光是鹽度、溫度，還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是重要的里程碑，藉由資料公開透明化讓大眾更了解海洋環境，也幫助蚵農產業發展，呼籲更多縣市也可投入設置。

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