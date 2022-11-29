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「冬將軍」 降臨基輔！　美將送設備助烏克蘭復電

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯將宣布援助烏克蘭復電計畫。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

烏克蘭迎來0度氣溫「冬將軍」，首都基輔近日更降下大雪，全國卻有數百萬民眾既缺水又缺電。消息人士透露，美國國務卿布林肯29日將宣布新的援助計畫，以七大工業國集團（G7）為主，組成能源協調小組，幫助烏克蘭恢復電力供應。

▲▼烏克蘭,烏俄戰爭。（圖／路透）

▲烏克蘭一名女子與她的寵物在一片漆黑的街道等待公車。（圖／路透）

路透社報導，民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergei Kovalenko）說，基輔缺電情況已有改善，但居民每天也只有4小時有電可以用，甚至到明年3月前，烏克蘭人都必須在停電情況下摸黑度日。

 一名不具名美國官員指出，烏克蘭變電站耗資數百萬美元，但因為是露天式設備，容易遭俄軍所使用的伊朗無人機攻擊，華府持續與美國公用事業、硬體供應商，及歐洲國家合作，尋找可以幫助烏克蘭修復高壓輸電站的設備。

他透露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將會與G7國家一同執行烏克蘭援助計畫。

▲▼烏克蘭,烏俄戰爭。（圖／路透）

▲烏克蘭民眾排隊領取物資。（圖／路透）

布林肯28日晚間抵達羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），將與北約（NATO）外交部長舉行會議，尋找保障數百萬烏克蘭平民安全與溫暖的方法。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在演講中表示，「只要烏克蘭需要，北約將繼續支持，不會退縮。」

報導指出，七大工業國集團（G7）及其他國家將組成能源協調小組，討論接下來的援助計畫，包括將調度哪些東西、如何盡速將設備運至烏克蘭等。

▲▼北約外交官訪問烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲北約外交官訪問烏克蘭基輔。（圖／路透）

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）28日告訴訪問基輔（Kyiv）的北約外交官，變壓器是目前國內基礎設施中最需要恢復的部分。

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