捷克駐台官員被控性侵外籍女大生　兩度不起訴理由曝

▲捷克駐台代表官員被控性侵外籍女學生，因刑事豁免權獲得不起訴處分。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名來台交換學生的外籍女學生指控，捷克駐台辦事處組長涉嫌在家中強逼口交性侵，台北地檢署調查後發現，台灣與捷克簽訂的友好互惠條款中，包含刑事、民事、行政訴訟的絕對豁免權，即使事件發生時與這名組長的職務行為無關，礙於《維也納外交關係公約》，我國並無刑事審判權，30日第2度處分不起訴。

受害女學生提告指出，她在2021年4月21日受邀到在捷克經濟文化辦事處M姓組長的家中作客，卻遭M男以強暴方式，把生殖器放進她的口中，涉嫌妨害性自主罪，檢察官首度調查後，認為M男是捷克駐台官方代表，享有刑事豁免權，我國司法甚至不得展開偵查，因此處分不起訴。

女學生不滿提起再議，高檢署認為，同樣是歐洲國家，法國與我國的互惠條款中，僅有外交人員職務上的行為可享刑事豁免，而事發當時，M男並不是在執行外交工作，有必要確認釐清刑事豁免的範圍，因此將全案發回重新調查。

這次檢察官詢問外交部，確認依據1961年的《維也納外交關係公約》，除非外交人員表明拋棄刑事豁免，否則我國並無刑事審判權，而台灣與與捷克關係友好，雙方的豁免範圍包含刑事、民事、行政訴訟上的全部絕對豁免，這與台法之間僅限於外交人員職務上行為的刑事豁免範圍不同，因此再次處分不起訴M姓組長。