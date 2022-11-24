約吃飯遭拐進房　機智女對峙色狼數十分鐘「我們先培養感情」

▲被害人遭騙進旅館房內險遭性侵，極力反抗加上不斷道德勸說才脫身。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北冉姓男子日前與年約20歲的女網友約吃飯，然後藉口要拿東西，把女網友騙到大安區的旅館房間，再趁獨處時試圖侵犯被害人，被害人極力抵抗，不斷推拒冉男，勸冉男先培養感情再繼續，雙方在房內僵持數十分鐘後，冉男內急去洗手間，被害人趁隙奪門逃出，台北地檢署調查後，24日依強制性交未遂罪起訴冉男。

據了解，冉男是透過交友軟體認識被害人，2人只是相約吃飯，但其實冉男事先在台北市大安區某商旅開了間房，見面後向被害人聲稱，有東西忘了拿，請被害人陪同回房，被害人一聽到就心生警惕，仔細觀察冉男的言行，果不其然，2人一進到房內，冉男就開始伸出狼爪。

被害人壓抑著內心的恐懼，試著和冉男講道理，希望冉男能尊重她，至少要先培養一下感情，冉男不顧被害人好言相勸，多次逼近被害人施暴，但被害人奮力抵抗推開，雙方在房內對峙數十分鐘之久，冉男忍不住先去廁所小解，被害人終於有機會開門逃出。

已經嚇到快腿軟的被害人跑到商旅門口，剛好遇到泊車人員以及巡邏員警，趕緊呼叫求救，警方上樓查看時，冉男已不知去向，事後遭檢警循線傳喚到案，冉男也坦承犯行，檢察官就根據旅館拍下被害人倉皇逃出的畫面等事證，將冉男提起公訴。