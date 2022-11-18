18歲男拿潤滑液猥褻小堂妹　達成和解獲原諒緩刑5年

▲北部1名18歲堂哥利用與6歲堂妹獨處時間，竟以手撫摸私密處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名18歲堂哥利用與年僅6歲堂妹獨處時，違反堂妹意願將其衣褲、內褲脫掉後，塗潤滑液撫摸，猥褻得逞，事後，堂哥被依法起訴。審理時，他坦承犯行，深表悔悟，也與堂妹家人達成和解並獲得原諒，士林地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月、緩刑5年。

判決指出，2021年時，18歲堂哥明知堂妹未滿7歲，無表達同意獲拒絕性自主決定意思，竟在住處房內，對堂妹上下其手，更拿潤滑液沾手指，侵犯堂妹。

法院開庭時，法官認他侵犯時，未使用任何暴力或恫嚇手段，犯罪情節暴力，且犯後均坦承犯行，表示懺悔，堂妹的家屬也表示願意原諒，考量他年僅18歲，依法減輕其刑。

合議庭審酌堂哥因一時失慮觸法，犯後坦承犯行，深具悔意，獲堂妹家屬諒解，經此教訓，應警惕而無再犯之虞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應完成加害人心理輔導處遇計畫。

另起訴指出，堂哥有將堂妹猥褻畫面拍下，而扣案手機、筆電，經檢視均無兒童色情相關跡證，另筆記型電腦256GB固態硬碟雖有發現無檔名及原始圖片資訊，但無法界定出處兒童色情圖片，且圖片經堂妹家屬看過，表示圖片人物非堂妹，應為無罪諭知。