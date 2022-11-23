少女和男友摩鐵激戰　「房錢平分+櫃台拿套子」...事後告性侵

▲基隆18歲男子和未成年女友上摩鐵，事後被提告性侵。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆男子阿健(化名)和13歲女友小芸(化名)交往後上摩鐵激戰，事後小芸對他提告強制性交。基隆地院審理，認為小芸當天不僅平分房錢，還提醒阿健去櫃台拿保險套，應非受到強迫，不過因小芸未成年，依對於未滿14歲之女子為性交，處阿健4年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，阿健於去年4月3日騎車到補習班接走女友小芸後，直奔賓館激戰2小時。事後小芸由父親陪同，上警局對男友提告強制性交。

小芸指控，阿健在賓館恐嚇她，威脅如果不和他發生性行為，就叫她「吃子彈」，讓她很害怕，雖然心中不願意，也只能和他發生性行為。

法官審理，認為根據小芸證詞，她到賓館時不僅和阿健平分房錢，進房後提醒他到櫃台拿保險套，事後還和男友輪流去洗澡，接著2人離開賓館，到基隆火車站旁吃火鍋時，小芸還為阿健盛飯、倒飲料。另在案發前一天，阿健曾要求小芸「抓內內(胸部)」給他看，小芸還回答「明天再看」，可見能預見前往賓館的目的，應非強制性交。

法官指出，2人當時雖為男女朋友，但小芸未滿14歲，而阿健剛滿18歲2個月已是成人，卻未克制情慾而與她性交，嚴重影響小芸身心正常發展，且未能與小芸及她父親和解，審酌他家境貧困、未婚、育有1名幼子等情狀，依對於未滿14歲之女子為性交，處4年徒刑，全案還可上訴。