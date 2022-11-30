▲高雄壽山動物園回來了！12／16試營運，全新園區搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

歷經「新動物園運動」1年多的改造，壽山動物園回來了！高雄市觀光局今（30）日宣布，即將在12月16日試營運，有超好玩的親水廣場、不一樣的遊園視野、更友善的動物新家。市長陳其邁表示，這場開園來最大規模的動物園升級計畫，以提升動物福祉為目標努力，未來壽山動物園將創造更多美好故事，延續跨世代共同回憶，讓動物與人類友善共存。

乘載大小朋友幸福記憶的壽山動物園於民國67年成立於西子灣，民國75年搬遷到壽山現址，但身為全國三大公立動物園之一的動物園，因長年經費不足、設施老舊。陳其邁上任後則宣示啟動「新動物園運動」，指示觀光局於2年內整建完成，打造一個符合動物福祉、友善參觀空間的現代化動物園。

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▲▼高雄壽山動物園全新園區搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

全新園區除了有入口意象營造、園區道路優化及特色花藝妝點，親水廣場也變身成超好玩的噴泉、像煙囪的水霧，讓小朋友可以在清涼的水池打水仗。

這次改造更以增進動物福祉為主要目標，為了將壽山動物園改造為融合自然的和諧參觀空間，邱文傑建築師思辨人與動物、看與被看的關係：新建的空中廊道輕觸大地，穿梭在動物棲地之上，隱身於金屬網後窺視動物，空橋下懸掛四座觀察廊，營造新型態的展示空間，從知性的角度出發近距離與動物相遇。

既有的老舊獸舍，也打開部分屋頂，導入陽光，雨水，更改善獸舍的通風，清潔與排水功能。人類可進入室內一窺部份獸舍的生活空間。黑猩猩從巨大鐵籠遷移至類棲地的新家；人類則進入籠舍休憩消費，體驗被圈養的狀態，進而反思人類與動物的關係。

▲▼高雄壽山動物園全新園區搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

觀光局指出，整體改造工程經費總計約5.5億元，工程亮點之一為總長440M的空橋，倚靠既有喬木的位置穿梭興建，並蜿蜒貫穿原2座核心獸舍，漫步在自然林蔭的天空步道的同時，也讓壽山夏天的炎熱留在樹梢，空橋下方也自然成為動物乘涼的所在。入口處遊客可搭乘玻璃帷幕電梯上升至空橋，自由選擇左、右半區的遊園動線。

兩座山脈意象的建築分別是「水豚山屋」及「黑熊山屋」讓遊客得以窺視動物居住環境的首創設計。壽山動物園本次引進水豚，並與羊駝、迷你驢等多種草食動物混養，遊客可從上往下欣賞動物的棲息行為，也可往下步行到展覽館以平視角度近距離觀察動物。

▲▼高雄壽山動物園將自12／16試營運。（圖／記者賴文萱翻攝）

考量黑熊攀爬樹木的習性，黑熊山屋打造讓黑熊可以攀爬的棲架，還附帶澡盆讓黑熊在夏天可以泡澡降溫，戶外棲地則擴大分為三個獨立的區域，讓獨居性的黑熊得以同時放展，也不會互相干擾。

園區內三隻黑猩猩這次搬到了有大樹環繞、大塊岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客站立雨豆樹下透過玻璃觀景窗直視黑猩猩，不再像從前只能看到鐵籠後被金屬切割的身影。

黑猩猩原本居住的鐡籠，新建1棟三層樓白色建築，化身鐵籠咖啡屋並命名為「光室咖啡」，提供遊客休憩用餐空間，並利用鐵籠的特性，巧妙的將貪吃的獼猴阻隔在外，預計於明年開始營運。