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壽山動物園中秋盛宴開席　黑猩猩見動物版月餅柚子...秒飛撲

▲▼壽山動物園中秋節 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲紅毛猩猩「咪咪」手握樹葉餐盤並端詳內餡為栗子和地瓜的月餅。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中秋月圓人團圓！壽山動物園正進行成立44年來最大規模的整建，而1938年在高雄創立的餅店不二緻果為了讓動物感受中秋氛圍，特別出借店內壓箱木製模具，交由園方製作動物版月餅。黑猩猩「莉忠」發現吊床上的紫心地瓜內餡月餅和紅柚立刻飛撲，讓園方精心擺設的「猩」級宴席瞬間崩盤，更在現場人員一陣驚呼後，淡定吃著專屬餅柚，為今年的中秋饗宴增添趣味。

▲▼壽山動物園中秋節 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲台灣黑熊「瑪莉」品嚐月餅及紅柚（圖／記者陳宏瑞翻攝）

適逢中秋佳節，在高雄開業超過一甲子的糕餅店不二緻果特別出借店內壓箱木製模具給壽山動物園，而從未製作過月餅的園方人員，歷經腦力激盪及多次實驗改良後，使用黑糖饅頭做成餅皮並鑲入地瓜泥或栗子等食材，壓敲模具印出美麗圖案，成功做出賣相極佳的動物可食月餅，並用園區樹葉盛盤，搭配紅柚上桌送到動物面前。

▲▼壽山動物園中秋節 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲灰鸚鵡「小灰」吃柚子（圖／記者陳宏瑞翻攝）

個性急躁的黑猩猩莉忠，看到房間內的紫心地瓜月餅和紅柚立刻飛撲吊床，月餅和紅柚瞬間彈開讓現場發出一陣驚呼；之後莉忠若無其事的享用這些應景食物，差點將柚子皮也啃食。相較之下，紅毛猩猩「咪咪」一手拿著樹葉餐盤、一手握住內餡為栗子和地瓜的月餅細細品嚐，展現優雅氣質。

▲▼壽山動物園中秋節 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黑猩猩「美珍」享用中秋大餐（圖／記者陳宏瑞翻攝）

非洲象「阿里」使用長鼻子將月餅送入嘴中，二趾樹懶由保育員餵食剝好的柚子，折衷鸚鵡「蘇打綠」及灰鸚鵡「小灰」也各自享用園方剝好的柚子，台灣黑熊「瑪莉」更大口享用中秋大餐，讓園區充滿團圓氣氛。

▲▼壽山動物園中秋節 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲保育員餵柚子給二趾樹懶食用（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，為了讓大小朋友在壽山動物園開園後能將遊園的美好回憶用有形的商品典藏，曾參與1986年彩繪大地活動的學童，如今已是不二緻果的董事長及總經理，帶領員工用手心的溫度揉出對動物園的思念，製作一款聯名商品，並在包裝上露出壽山動物園開園主視覺圖案，未來將在園區及門市販售。

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