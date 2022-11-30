僅1縣市沒中　日本神人再曝預言：這黨派2024大選贏面仍大

▲小笠原欣幸針對台灣選舉再發表論述。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉落幕，1個月前神準預測選情的日本學者小笠原欣幸，昨（29）日又發表評論指出，「民進黨在2024年贏得總統大選的可能性仍非常高」。

小笠原欣幸昨日在臉書轉發他在《The News Lens》的評論，內容提到他觀察台灣政治生態多年，發現台灣選舉結果都在某一時間點就幾乎確定，這次民進黨大敗也在10月底就大致確定了。

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小笠原欣幸提到，雖然這次國民黨大勝，但不代表2024年總統大選就會順利，因為中國近年不斷揚言要武統，國民黨卻沒有提出有說服力的中國政策，而美中對立不斷加強，對國民黨來說也相當不利，「民進黨贏得勝利的可能性仍非常高」。

小笠原欣幸也說，這次競選時常聽到「不同意民進黨就是反民主」的說法，他認為這和「不愛共產黨就是不愛中國」的思考模式一樣，「如果民進黨再繼續這樣，就真的會政黨輪替」。

小笠原欣幸1個月前預測台灣選情，認為縣市長將會是「民進黨5，國民黨14，民眾黨1，無黨籍1席」，顯示民進黨恐大崩盤 ，而結果算是相當精準，本屆為民進黨5席、國民黨13席、民眾黨1席與無黨籍2席，引發一票台人驚呼「真的太厲害了」、「真的是大神」。