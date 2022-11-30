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送餐到中山大學　猴群搶走整袋麥當勞！還有外送員被抓傷嚇哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、外送員的奇聞怪事）

▲外送員常在中山大學被猴群搶食。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者崔子柔／綜合報導

高雄中山大學靠近壽山，附近常有猴群出沒，人猴衝突頻繁。近日有外送員送餐到該處，目睹整袋麥當勞從客人手上被獼猴搶走，引起網友討論。

該名外送員昨（29）日下午5時許在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他送200多元的麥當勞到中山大學停車場，目睹猴群把餐點從2位客人手中搶走，貼文吸引超過1600人按讚。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、外送員的奇聞怪事）

▲外送員發文。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

有類似經驗的網友紛紛留言表示，「我比較慘...鑰匙被搶走」、「我之前送也被搶！才走一半就突然冒出來還抓傷我的手…我直接嚇哭，因為一次好幾隻同時衝上來」、「我上次第二次復仇帶了一袋辣椒跟芥末條，辣椒水過去，也是寡不敵眾，全部被吞下肚」、「中山學生通常取餐都會帶背包來裝」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社、外送員的奇聞怪事）

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

中山大學的獼猴問題存在許久，根據本站先前報導《外送餐點遭「猴群搶劫」！打給客服遭回：去跟猴王求情》，今年2月有外送員的餐點被猴群搶光，他向客服反映後，卻被回覆「那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你，不然你會被公司扣錢的」，讓他相當無奈，只好自掏腰包重買餐點。

校方近年則大力倡導人猴和平共處，會在新生訓練時播放防猴搶食的教育影片，提醒學生把物品裝進後背包，避免使用提袋。

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