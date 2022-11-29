快訊／日本校園砍人！東京都立大學職員遭割喉　180cm黑衣男仍在逃

▲警方緊急疏散校內學生與教職員。（圖／翻攝推特／@se_airrepman）
記者王佩翊／編譯
日本東京都立大學的校園內29日下午發生一起砍人事件，一名男性職員在校內行走時，突然被另一名男子從後方持刀攻擊，脖子當場被劃傷。嫌犯隨後便逃走，目前警方已經接獲通報，並全力追緝行兇的嫌犯。
29日午後4時すぎ、東京 八王子市の東京都立大学 南大沢キャンパスで「男性が切られた」と通報がありました。— NHKニュース (@nhk_news) November 29, 2022
身長が1メートル80センチくらいで黒っぽいジャンパーにズボンを身につけた男が逃走したという情報があるということで警視庁が行方を捜査しています。https://t.co/vQvak9sKCw#nhk_video pic.twitter.com/cIAL9hENY9
根據《朝日新聞》報導，東京都立大學一名男性29日下午4時15分左右在校內行走時，突然遭人從後方毆打頭部。嫌犯隨後拿出預藏的刀子割傷他的頸部，並逃之夭夭。
根據《讀賣新聞》報導，被害人年紀約在40至50歲之間，是東京都立大學的職員。
一名目擊男性見狀隨即通報警方，所幸被害男子仍有意識，生命並無大礙。警方仍在全力追捕嫌犯，並公開嫌犯的衣著。嫌犯身高約為180公分，年紀約在20至30歲之間，體格壯碩，身穿黑色外套與長褲。此外，目前仍無法確定是隨機砍人還是報復性行兇，犯案動機仍待釐清。
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