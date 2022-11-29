注射過量胰島素弒病父！她為滅口再殺弟　偽裝燒炭還幫寫遺書

記者王佩翊／編譯
日本大阪府堺市一名48歲女子涉嫌在2018年接連殺害父親與弟弟，因此被依殺人等罪嫌起訴，遭檢方求處死刑。而大阪地方法院29日開庭並判處她無期徒刑，她本人則是透過辯護律師主張無罪。
根據《產經新聞》報導，現年48歲的足立朱美2018年1月下旬涉嫌向罹患糖尿病的父親足立富夫注射過量的胰島素，導致當時67歲的父親低血糖死亡。而在2個月後，她再度殺害弟弟足立聖光。被告疑似對弟弟下藥使其昏迷，再將其拖到家中廁所並燒炭，企圖偽裝成「燒炭自殺」。
堺の父殺害、弟は自殺偽装の女性被告に無期懲役判決 大阪地裁https://t.co/GxFlgYoYlq— 毎日新聞 (@mainichi) November 29, 2022
堺市で2018年に父親と弟を殺害したとして殺人罪などに問われた被告の裁判員裁判で、大阪地裁は29日、無期懲役を言い渡しました。
事發後至今，辯護律師堅持主張無罪，足立也保持緘默。辯護律師認為，被告沒有理由殺害家人，而足立富夫本來就病情嚴重，無法判定死亡原因是蓄意投予過量胰島素。此外，當時40歲的弟弟足立聖光體型比被告還壯碩，女性要一個人犯案根本不可能。
對此，檢方則指出，被告在犯案前曾多次搜尋「低血糖一直不管會死嗎？」等，同時也有購買木炭的紀錄。起訴書寫道，被告先使用安眠藥使足立聖光昏睡後，再拖到廁所並燃燒木炭，使其一氧化碳中毒死亡。不僅如此，檢方指出，被告還偽造弟弟的遺書，企圖偽裝成自殺。
檢方指出，從被告事前準備好木炭一點可以看出是提前計畫的謀殺，是因為殺害父親的行為被發現，為了滅口才會把弟弟也殺了，認為被告罪行惡劣，因此向法官求處死刑。不過大阪地方法院29日開庭宣判她無期徒刑。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
讀者迴響