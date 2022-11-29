好康來了！傳藝首次縣民日　宜蘭12鄉鎮指定日享免費入園

▲傳藝縣民日首周12/3~4登場，免費入園的鄉鎮縣民為五結鄉、蘇澳鎮、頭城鎮。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭傳藝園區「謝平安 逗陣行」系列活動，12月特別推出「傳藝縣民日」免費入園、縣民年卡213暢遊整年優惠好康，還有遶境祈福遊行、傳藝白鷺鷥踩街演出，以及穿尪、布袋戲、爆米香、棉花糖等民俗體驗，周周精彩有趣，宜蘭在地鄉親千萬別錯過每周末的鄉鎮指定日，憑身分證、戶籍謄本或相關證明文件至票口驗證，即享免費入園！

全聯善美的文化藝術基金會表示，謝平安有感恩及逗熱鬧的傳統文化意涵，為感謝家鄉土地、在地鄉親長期的關注支持與鼓勵，今年首次與12鄉鎮市公所攜手舉辦「傳藝縣民日」，希望以「傳藝傳心意」為出發點，邀請宜蘭縣民於12月周末回訪園區，謝謝過去一年的平安、期許未來一年繼續逗陣行。

「傳藝縣民日」首周12/03（六）至12/04（日）登場，免費入園的鄉鎮縣民為五結鄉、蘇澳鎮、頭城鎮；12/10（六）至12/11（日）為羅東鎮、員山鄉、大同鄉；12/17(六)至12/18(日)為冬山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉；12/24(六)至12/25(日)則為宜蘭市、三星鄉、南澳鄉。宜蘭鄉親只要於鄉鎮指定日當天，憑身分證或戶籍謄本或相關證明文件至票口驗證，即享免費入園。另外，宜蘭縣民在12月辦理年卡，還有213元暢遊整年的好康特惠。

而今年謝平安遶境將於12月3日（星期六）舉行，此次邀請「大二結文化基金會」串聯二結王公廟、礁溪協天廟的神尊陣頭與文昌祠神尊於園區遊行，將有大仙尪仔、神轎、陣頭帶領遊客祈求連年順遂。而周末還有大二結王公藝術研究所的穿尪擊鼓、五姨婆舞獅、河洛坊布袋戲、呷七碗爆米香、原民館族語互動、柑仔店自製棉花糖等免費民俗體驗，邊學邊玩認識臺灣傳統文化，非常適合闔家大小一起參加。

除了欣賞傳藝白鷺鷥、玩體驗、遶境祈福、美拍謝謝平安大燈籠外，12月還將有北成國小、員山國小及光復國小帶來精彩的國樂演出，更多活動詳情請至宜蘭傳藝園區官網https://www.px-sunmake.org.tw/ 及FB粉專https://www.facebook.com/sunmakecultures 查詢。