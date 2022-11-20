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新型HN1高病原性禽流感入侵　宜蘭撲殺5010隻鴨

▲▼新型HN1高病原性禽流感入侵宜蘭五結種鴨場，種鴨5010隻被撲殺銷毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲新型HN1高病原性禽流感入侵宜蘭五結種鴨場，種鴨5010隻被撲殺銷毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新型HN1高病原性禽流感入侵宜蘭！五結種鴨場被檢出新型HN1高病原性禽流感病毒，宜縣動植物防疫所即時撲殺種鴨5010隻，防疫所表示，目前為家禽流行性感冒好發季節，及我國位處候鳥遷徙必經路徑，無法避免發生風險，相關業者絕不可掉輕心。

宜縣動植物防疫所指出，17日接獲於五結鄉的種鴨場，主動通報場內14日起陸續有鴨隻不明罹病死亡，防疫所立即採樣送驗，於19日經農委會動植物防疫檢疫局通報為新型H5N1高病原禽流感確診案例後，防疫所即刻於
20日，依標準作業程序執行種鴨5010隻撲殺銷毀作業,並完成場區清潔及消毒工作。

▲▼新型HN1高病原性禽流感入侵宜蘭五結種鴨場，種鴨5010隻被撲殺銷毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼新型HN1高病原性禽流感入侵宜蘭五結種鴨場，種鴨5010隻被撲殺銷毀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

防疫所表示，我國候路徑上游國家(韓國與日本)今年10月起，再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，其中韓國(10月17日至今日)已有12禽場確診H5N1型高病原性禽流感病毒(b分支)，撲殺家禽數約83.9萬隻，日本(10月28日至今日)已有9禽場確診H5N1或H5型高病原性禽流感病毒(均為b分支)，撲殺家禽數約215萬隻。

而五結種鴨場案例，顯見透過候鳥遷徙，已將境外禽流感病毒傳入我國境內，防疫所也將持續加強宜縣內各禽場之藍測及訪視督導，以利將疫病排除於境外。

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