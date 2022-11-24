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社會 社會焦點 保障人權

獨／軍官深夜帶人妻進營區2hrs！夫曝影像怒控：基地變摩鐵

記者吳奕靖／高雄報導

國軍才剛爆發一名上校穿軍服宣誓「投降承諾書」，月收4萬「開戰為祖國效力」，被依貪污罪起訴；另外高雄一名海軍軍官竟在深夜帶著別人的老婆進入營區，2人待了2小時之後離開，整段過程被女方的兒子裝設Air tag 抓包，行車紀錄器畫面隨之曝光。女子老公出面質疑2人關係不單純，不排除把軍營當汽車旅館，痛批軍事重地竟然可以允許外人進出，基地安全以及軍紀蕩然無存，海軍司令部查證後表示，「未依完備辦會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實」。

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

一名海軍軍官被指控深夜帶已婚女子進入基地，行車紀錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

D先生23日出面向《東森新媒體ETtoday》投訴，沒有軍職身份的妻子竟然在深夜可以進入營區，怎麼一回事？D先生說，兒子懷疑媽媽跟一名軍官過從甚密，2人關係似乎不單純，所以在車內裝設Air tag 定位媽媽的行蹤，兒子提出質疑後，媽媽情緒激動，才驚動D先生追查真相，現在又在老婆車上的行車紀錄器找一段疑似11月份的關鍵畫面。

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

▲圖為哨所衛兵進行身份查核，最後放行 。（圖／投訴人D先生提供）

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

▲行車紀錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

D先生拿出行車紀錄器畫面，他強調因為行車紀錄器的時間沒有校正，不過很肯定是在11月的時候，因為行車紀錄器的保存時間並不會很長。他說明畫面過程：晚間10點半老婆在軍營外面載了一名穿著短褲拖鞋的海軍軍官，當時這名海軍軍官就是一副在等人的樣子，老婆停下車後，這名軍官就上車。

車子隨後就開往基地，在基地門口被哨兵攔下詢問，經過短暫停留的檢查，車子繼續往前開直到停車場，這個時間點是在晚間10點38分，這時因為熄火關係，行車紀錄器也停止錄影，等到車輛再發動開啟時，時間已經過了2小時，2人又一起把車開出營區，在營區不到100公尺處停下，軍官下車後，妻子再開車離開。

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

▲人妻開車進入基地之後，行車紀錄器再次啟動時間距離停車已經隔2小時。（圖／投訴人D先生提供）

整段畫面讓D先生質疑，2小時內，老婆跟軍官之間究竟在軍營內做什麼？可能有不單純的關係，D先生憤怒指控：「她又不是你的家屬，她是我老婆耶！你明知道她有家庭，你還要勾引她到營區裡面，在外面聊了以後，晚上又帶進去，我真的覺得很過份，非常不道德」，D先生已經找律師要對這名海軍軍官提告。

對此記者在23日中午求證海軍司令部，也提供了這名人妻當天駛入營區的車牌號碼，當時司令部公共事務組長楊中校說要進行調查後再跟記者回應，記者晚間接獲公共事務組人員打電話來，表示需要更多資料，記者又提供畫面資料，包含被指控的海軍軍官照片。

就在24日中午11點半左右，海軍司令部給出回應：「該名軍官於11月1日晚間未依完備辦理會客程序，即偕民人駕車進入營區，經查證屬實，本部將秉持『勿枉勿縱』原則，檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。海軍保修指揮部表示，本部將援引案例，持續加強軍法紀教育，並全面強化門哨檢查機制及衛哨勤務訓練，杜絕類情再生」。

▲一名海軍軍官被指控深夜帶已婚少婦進入基地，行車記錄器拍下整個入營過程 。（圖／投訴人D先生提供）

▲行車紀錄器拍下離營畫面，紅框為哨所 。（圖／投訴人D先生提供）

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