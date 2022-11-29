被罵戰犯不忍了！　最大親綠粉專嗆：補選都別幫忙

▲2022九合一大選民進黨慘敗，外界指「側翼網軍亂出征」是戰犯之一 。（圖／記者李毓康攝）

記者張鈜閔／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨遭遇空前大崩盤，立委高嘉瑜日前開第一槍歸咎敗選原因是因為「側翼網軍選前到處出征」，王世堅也跟著開砲。對此，最大親綠粉專「只是堵藍」不忍了，怒嗆「干林良民進黨」，並呼籲「12月嘉義市長補選，全部義勇軍都別幫忙」、「林北就看你們正規軍有多厲害可以力挽狂瀾」。

擁有超過21萬粉絲追蹤的親綠粉專「只是堵藍」今發文開砲民進黨「要不是你踏馬的民進黨正規軍廢到笑、在網路跟妥(陀)屎一樣」、「需要林北這些義勇軍出來戰？」，他怒指選後「支持你們的網路鄉民，全部被你們tmd地圖砲打成戰犯」。

「只是堵藍」更指出一堆綠營立委民代「空有一堆資源媒體可以用，卻不出來澄清」，最後才怪義勇軍「亂出征」，痛罵「你tmd才是戰犯！你全家都是戰犯！」，最後更撂話「12月嘉義市長補選(註：嘉義市長應為延後投票，並非補選)全部義勇軍都別幫忙！」、「林北就看你們正規軍有多厲害可以力挽狂瀾」。

不少支持者贊聲「真的，恨鐵不成鋼」、「別氣了，這次大家就罷工，讓民進黨自己的煎魚尾去輔選看看」、「2024拒投民進黨無良派系立委！」、「這次我也想罷工了，反正未來大家集中營見」、「正規軍不出聲，我們無薪雜牌軍喊到心寒」、「好心乎雷親，綠營真是嫌票太多」，但也有網友呼籲冷靜「別啊，分化內部、製造矛盾，都是敵人網軍慣用伎倆」、「當心被挑撥離間」、「別被分化！黨內難免有老鼠屎」、「然後就被我們厭惡的那種人整碗端走」。

2022年九合一縣市長選舉，21縣市中民進黨僅保住嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣5縣市，原本執政的基隆市、桃園市、新竹市全部掉光，立委高嘉瑜選前就預言，民進黨這次選得艱困，其中最大一個原因就是因為「側翼網軍不斷出征別人，就連館長、議員王世堅都受害。」，側翼網軍的問題對於民進黨在中間選民、年輕人的支持上是很大的傷害，這部分將會是選後需要被檢討的重點之一。