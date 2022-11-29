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好想看足球！獄警開筆電「揪囚犯」一起看世界盃　網讚：太有人性

▲▼獄警「揪囚犯」一起看世界盃。（圖／翻攝自Tiktok）

▲獄警揪囚犯一起看世界盃。（圖／翻攝自Tiktok）

記者張方瑀／綜合報導

足球是全世界最受歡迎的運動項目之一，而四年一度的世足賽也是各國球迷最期待的盛事，除了花大筆鈔票飛到卡達觀賽之外，更多人會選擇和家人朋友聚在一起看比賽，但印尼一名獄警卻決定打開筆記型電腦，和關在拘留所內的犯人一起看轉播，讓大批網友直呼，「這真的太有人性啦！」

@gust14r

Pentingnya memanusiakan manusia

♬ Rihanna Umbrella - ???????????????????????????????? ????????????????????

印尼一名網友在TikTok上傳了一段影片，原來是一名獄警居然選擇將筆電架在拘留所的欄杆外面，讓監禁在裡面的犯人們可以一起觀看世足賽轉播。從曝光的畫面可以看到，這台筆電放在椅子上面對著欄杆，而犯人們也都乖乖坐在地上認真地看著比賽。

這段影片已經吸引超過800萬人觀看，許多網友更是大讚這名獄警，真的是太有人性了，「他們是全世界最幸運的囚犯」、「感謝你認真對待他們」、「囚犯就算犯了錯也還是人呀！真的太感謝你了！」

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