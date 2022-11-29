農曆年後「4星座」工作運超旺！命理師：跳槽、留守都大好

▲「4星座」在2023農曆年後，不論是跳槽還是留守都有不錯的發展。（圖／pixabay)

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一轉眼2022年將進入尾聲，在迎接新的一年到來時，有些人仍堅守崗位持續努力，有些人則已作好跳槽準備。塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名4星座，農曆年後事業運超旺，不論是留任原職場，或是向外發展新事業都有貴人相助，將喜迎好運。

第四名、雙子座：一呼百應，夢想實現

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你的貴人會逐漸在農歷年後顯露出來，不少隱藏在幕後的富貴人脈，會因為你提出的理念而一呼百應，若你現在正在計畫實現長久以來的夢想、渴望造福社會，可以開始著手，以便在日後的聚會中找到人脈，吸引其他人來一同成就夢想。

在守成方面，不一定要留在同一個職位，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。

第三名、天蠍座：跳槽留守 發光發熱

你在2022年卡關的部分都會迎刃而解，很有機會跳槽到一個夢寐以求的公司，或轉調到理想單位，面對不可預知的未來，你將更有勇氣與信心。這樣的幸運來自過去的努力，合作過的人脈與上級領導都看在眼裡，而年後恰逢時機成熟。

身邊共事的小人一個個遠離、又有貴人加入，在原本的打下的基礎中，延伸出更多業績，升職加薪自然不在話下。農歷年後，前途一片光明，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

第二名、雙魚座 ：態度積極 精進技能

平常工作表現亮眼的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，也與可以幫助到你的人脈保持聯繫，農歷年後只要態度積極，很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或有貴人為你牽線到理想的公司。

即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識及提拔。從現在開始記得多充實自己，報名幾堂增進技能的課程，為你的美好未來打下基礎。

第一名、處女座：喜迎變動 創業有路

也許你在2022年被土星逆行碾壓著無法翻身，在農歷年後會面臨一些變動，趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以新的心態，把視野與技能都往上提，即便是小事也要積極努力，或許下一秒你就被看見了？

若受夠為人打工的日子，自行創業也會有貴人相助。農歷年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，會發現身邊會有許多人都是神隊友，助你達成心之所願。

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