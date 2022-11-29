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神鬼女會計！8年A律師公會6千萬　認罪哽咽「想看到媽媽」下場曝

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北律師公會前女會計李雪琴被揪出任職期間，涉A走超過6000萬元公款，被稱為「神鬼女會計」，李女經檢方多次追加起訴業務侵占罪嫌，李女出庭聲稱認罪，求法官讓她「至少還可以看到媽媽」，公會委任律師批李女和家人形同靠犯罪所得享受奢靡生活，雖認罪但從不承諾賠償方案，毫無真心悔悟，請求重判，台北地院今判李女4年徒刑、沒收尚未歸還的犯罪所得5458萬餘元，全案還可上訴。

李女從1998年開始任職台北律師公會秘書處會計，2020年被查帳抓包她涉從2017年起，利用長期經手公款帳戶調撥的職務之便，藉由以多報少或收款不入帳等手段，A走公款2785萬餘元，台北地檢署去年（2021年）起訴李女涉犯業務侵占罪嫌後，北律查帳又發現李女於2013年到2016年，另涉暗槓公款3312萬餘元。

經檢方數次追加起訴併案審理，李女在北院進行最後辯論程序表示認罪，供稱贓款多半用於支應家庭開銷、繳交貸款，因貸款利滾利而累積龐大債務，但她每次僅私吞4、50萬元，犯罪所得應該沒有6000萬元這麼多，不過她「已經不想細算了」，也無法提出反證，就以檢方起訴的6000多萬元為準。

北律委任的2位律師批李女辯詞不實，且平均每年犯罪所得達600萬元到900萬元，相較於一般國人生活花費，李女和家人形同享受犯罪所得帶來的奢靡生活、簡直奢華無度，北律委任律師並指李女名下幾乎沒財產，私人帳戶最多僅剩數千元存款，有隱匿贓款之嫌，應查明她帳戶歷年金流，才能清楚李女把錢用到哪裡去。

北律委任律師強調，李女因眼看理監事會查帳就快要東窗事發，才趕快向公會自白犯行，但宣稱僅侵占1年公款，並立刻繳回640萬元外加20萬元的帳目鑑定費用，代表她有錢，可是公會繼續查出其他年度犯行後，李女就沒再歸還任何一毛錢，可見李女認罪只為求輕判、不是真心悔悟，日後可能繼續享受本案犯罪所得，建請重判並沒收或追徵犯罪所得。

現任科技公司會計的李女當庭哽咽說自己犯了錯、希望從輕發落，她未婚無子女，但須扶養生病母親和姪女，目前每月薪水3萬多元，家計都是她一個人扛，求法官讓她「至少還可以看到媽媽、陪伴媽媽」，她願交出市價約2600萬元的房子給公會出售抵債。

檢方指出，李女身心健全、家庭正常，本案不法所得高達6000多萬元、僅歸還部份款項，李女犯行沒有情堪憫恕之處，建請合議庭將每個年度的犯行各成立1罪論處、每罪各求刑2年。

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