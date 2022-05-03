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社會 社會焦點 保障人權

客人遺失錢包　超商女店員A走7千只留3百！監視器都拍到了

▲超商女店員侵占顧客遺落錢包內的7000元現鈔，遭南投地院法官判刑。（圖／資料照片）

▲超商女店員侵占顧客遺落錢包內的7000元現鈔，遭南投地院法官判刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

陳姓女子去年於便利商店購物後，不慎將裝有7千多元現鈔的錢包遺落在店前停車場、被邱姓女店員拾獲，陳女發現後返回店家查找，邱姓女店員僅歸還錢包和300元，其他的7千元竟不翼而飛，陳女因此報警；檢警調閱監視器畫面後查明是邱女將大鈔占為己有、依法起訴，南投地方法院日前依侵占罪，判處邱女罰金5000元、緩刑2年。

判決書指出，邱姓女子於南投市7-11便利商店某門市工作，於110年10月28日下午3點多，在該門市前停車場拾獲剛離去的陳女所有之黑色錢包，接下來不到1分鐘內竟火速將該只錢包帶進店內廁所翻看，並將錢包內之7張千元大鈔取走，才將錢包交回門市櫃檯保管、等待領回。

陳女返家後，發現其錢包遺失，於下午3時46分許返回該便利商店門市查找，邱女將錢包交還時，陳女清點後發覺其中竟只有300元、其他7000元已人間蒸發，隨即向邱女詢問，邱女則推稱沒有動過錢包中的現金，陳女不堪損失，於是報警處理，警方調閱店內監視器而查獲上情、移送法辦。

南投地檢署檢察官認為邱女為超商店員，卻未依照店內代管認領流程，將該錢包放回櫃檯等待認領，認為邱女就該錢包有業務上持有關係，因此依《刑法》第336條第2項之業務侵占罪嫌提起公訴。

不過南投地院法官認為，邱女是因偶然機會撿到陳女不慎遺落在門市外停車場的錢包，並非因超商店員業務關係而持有保管該錢包，也不是交由超商保管後才將錢包內現金侵占入己；此外，陳女當天不慎遺落錢包、發覺後立即返回超商內尋找，並非不知在何時何地遺失，應屬一時脫離本人持有之「遺忘物」，因此改以刑責較輕的《刑法》第337條之「侵占離本人持有物罪」量處。

判決書說明，邱女對犯行坦承不諱，也與陳女達成和解、賠償7000元，再衡量國中畢業、目前從事人力派遣工作，家境小康、需要扶養2名小孩等現況，處罰金5000元，如易服勞役以1000折算1日，並緩刑2年。

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