2男高速駕車引警注意　攔查查獲通緝逃犯、K他命毒品

▲台南市警二分局海安派出所，攔檢查獲吳、余兩人涉嫌吸毒，余嫌本身係毀損罪嫌通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲吳姓男子於28日晚上9時30分，開車載著25歲余姓友人準備前往北區花園夜市遊玩，2人行經海安路二段車速過快，被市警二分局海安派出所所長何家慶注意，經尾隨攔查，查獲余男係毀損通緝犯，車內有2支K菸，全案依毒品罪嫌送辦及歸案。

市警二分局海安派出所所長何家慶率員巡邏發現吳男車子形跡可疑，尾隨監視又在文成路與育德街口，發現吳男車輛又在紅燈越線占用機慢車停等區，警方經上前攔查發現駕駛車門一打開，即聞到濃濃毒品惡味。

警方調查，吳、余兩人駕車前來市區遊玩，準備先前往花園夜市買些消夜美食，再返家一同觀看世足賽之賽程。不料在市區海安路行車速度過快為巡邏員警注意，後續又在路口發現其等紅燈越線違規占用機慢車停等區，經上前盤查聞到滿車濃濃毒品惡味，員警手電筒一照射馬上在中央扶手置物處發現2支K菸，續又盤檢查知余男因涉嫌毀棄損壞罪嫌，經台南地檢察署發布通緝在逃。吳、余兩嫌帶回派出所實施毒品及尿液篩檢，2人均呈現第三級毒品愷他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例調查送辦；另余嫌通緝部分另解送地檢署歸案。

市警二分局表示，本案端賴員警執勤中認真詳予觀察，並善用攔檢盤查技巧繼而線上查獲毒品及通緝逃犯送辦；選舉安維圓滿結束後，警察也將持續加強轄區各治安重點區域及路段之機動路檢守望工作，確維社會治安。同時也提醒民眾，毒品危害社會治安，如果遇到相關問題， 請多利用毒品防治諮詢專線 0800770885。