日正妹藝人移居台灣　逛超市驚呼：物價比日本貴3倍

▲日本演員、模特北川弘美驚呼台灣物價高。（圖／翻攝YouTube「北川弘美YouTube頻道」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣人經常苦喊「什麼都漲就是薪水沒漲」，這點看在剛和先生小孩移居到台灣的日本藝人模特兒北川弘美眼裡也相當有感，她日前拍片驚呼，台灣的物價竟然比日本「貴3倍」，引起PTT鄉民討論。

北川弘美一家今年5月移居台灣後，她7月就在YouTube拍片表示，已漸漸習慣在台灣的生活，卻始終無法適應高昂的物價。她去到大賣場比對牛奶、蔬菜和電鍋等台日價錢，架上的台灣價格換算成日圓後，許多都讓她驚呼，「物價好高」！

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▲北川弘美「開箱」台灣超市，除了日本網友觀看外，還吸引到很多台灣人。（圖／翻攝YouTube「北川弘美YouTube頻道」）

不過超市和大賣場許多生鮮價格會比傳統市場高，許多網友也在該則影片下留言，推薦北川去傳統市場一探究竟。北川本月18日上傳了一支新影片，她去到傳統市場後，大讚東西又便宜又大，只是因為當天是中午過後才到，許多店家已經關門了。

鄉民在PTT分享北川弘美的頻道和影片主題，表示自己待過日本、英國，民生物價真的都比台灣低，「台灣物價真的很鬼捏，雞蛋、牛奶、蔬菜、水果超貴的。」

網友紛紛留言，「蛋價真的很扯」、「台灣店租貴啊」、「日本超市東西比台灣便宜很多，觀光區東西比台灣貴，但有一次誤闖都是日本人的區域，物價只有觀光區的一半。」