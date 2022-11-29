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時隔38年！世界最大活火山噴發　2小時內引發逾10次地震

▲▼全球最大的活火山夏威夷茂納洛亞火山（Mauna Loa），27日晚間噴發。（圖／路透）

▲夏威夷茂納洛亞火山噴發。（資料圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球最大的活火山夏威夷茂納洛亞火山（Mauna Loa），距離上次噴發已38年，2019年起逐漸看到爆發前兆，終於在當地時間本周日（27日）開始噴發。美國地質調查局（USGS）調升火山警戒等級，目前周邊已有岩塊掉落，不過岩漿尚無流入有人社區的危險。

茂納洛亞火山在夏威夷語中是「很長的山」（long mountain）的意思，火山在9月開始出現活動跡象，當地時間27日晚間11時30分噴發，USGS將警戒等級由「公告」（advisory）升級為「警告」（warning），並提醒大島居民應檢查應急措施。

茂納洛亞火山自9月起陸續有活動跡象，夏威夷這個周末也記錄到2小時內出現超過10次規模逾2.5的地震，規模最大的一次達4.2。美國國家氣象局已向大島部分地區發布火山塵公告，這次噴發的火山塵預估厚度0.6公分。

▲▼全球最大的活火山夏威夷茂納洛亞火山（Mauna Loa），27日晚間噴發。（圖／路透）

▲時隔38年，記錄到茂納洛亞火山首度噴發。（圖／路透）

目前岩漿尚未有向下流入社區的跡象，政府截至28日白天也沒有發布疏散命令；夏威夷郡首長洛斯（Mitch Roth）表示，目前火山噴發對於下方社區並沒有造成任何威脅。作為預防措施，夏威夷政府仍為部分選擇撤離的民眾開放避難點。

茂納洛亞火山是15座坐落在8個夏威夷主要島嶼的火山之一，山體大約占夏威夷大島的51％。火山從海底延伸至山頂高3萬英尺（約9144公尺），比喜馬拉雅山還高出1000英尺（約304公尺），不過大部分山體都在水下，若從水平面上起算，則高1.3萬英尺（3962.4公尺）。

從1843年開始紀錄至今，茂納洛亞火山已噴發33次，最近一次在1984年3月噴發，為期3個禮拜。過去179年來破壞最嚴重的一次，則是在1868年春天，當時熔岩蔓延4000英畝（約16.19平方公里），77人因隨之而來的地震、海嘯和土石流而喪生，熔岩流動了5天，該次噴發被視為是夏威夷史上造成最多人死亡的一次天然災害。

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