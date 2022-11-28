遭嗆「都靠女人」索8萬8紅包未果　雙煞北市擄人押到新竹

記者張君豪／台北報導

11月22日03時19分許，萬華警分局接獲民眾報案指稱：北市萬華區青年路168巷一帶，報案人友人胡男（18歲），於上述時地遭2男以暴力脅迫將胡帶上車離開，警方獲報後立即派員追查。

▲警方緊急逮捕涉嫌擄人的陳、焦2名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

萬華分局青年所緊急調閱案發現場周邊監視器畫面，發現被害人胡男因不明原因遭2男帶上自小客車後駛離，緊急啟動手機訊號定位，經過濾發現，胡男手機訊號在新竹縣竹北市中正西路926巷一帶，警方緊急通報竹北分局竹北派出所派員協助攔查，並派員南下帶回涉嫌擄人的陳男（36歲）、焦男（28歲）及被害人胡男等人。

經過警方偵訊，發現陳、焦二嫌坦承因網路遭對方留言嗆聲「都是靠女人！」，他們要求胡男支付88888新台幣紅包和解，但對方認為他們無理取鬧置之不理，才會特地駕車北上，以暴力脅迫被害人接續談論；所幸警方啟動緊急手機定位，這才及時救出人質。

警詢後將陳、焦兩人後依觸犯刑法妨害自由、恐嚇及傷害罪移請台北地檢署偵辦，萬華警方呼籲，民眾遇糾紛可尋求調解機關調解，避免雙方情緒激動，衍生暴力肢體衝突觸法吃上官司。

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