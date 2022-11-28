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大陸 大陸焦點 特派現場

陸爆發「白紙革命」抗議　胡錫進：民眾有表達意見權利

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

▲北京民眾上街舉白紙抗議。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地出現「白紙革命」抗議活動，大陸媒體仍未有相關報導，但大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進卻已經在微博上提及了此事，他強調民眾有表達意見的權利，並希望政府在重大問題上堅決走群眾路線，「事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進發文表示，民眾有表達意見的權利，而且可能是抱著善良的願望，有表達正當訴求的初衷，只是他想提醒，很多事情有它的規律，「當大家參與啟動了有的事情之後，它的方向就很可能難由普通參加者繼續掌控，而容易被另外的力量利用甚至劫持，最終可能變成摧毀我們所有人生活的洪水。」

胡錫進指出，「所以，懇請大家保持清醒。老胡的這些想法來源於我從學生時代到記者生涯種種親歷的沉澱，那些經歷和所見所聞就像是為我打了疫苗。我相信中國防疫的初衷是善意的，而且一度取得很大成果。今年我們面臨了更嚴峻的挑戰，我看到的是，隨著防疫成本越來越高，感染者清零越來越難，大家期待的調整正在發生和到來。」

▼上海市民在烏魯木齊路上聚集，與警方對峙。（圖／路透社）

▲▼上海市民再聚烏魯木齊路 激憤槓警喊「放人」。（圖／路透社）

胡錫進提到，有人可能注意到了，他是所謂「大V」中為結束大規模封控吶喊最努力的人之一，他也一直呼籲為社會保持活力，「我愛這個國家，我希望所有人都越過越好。讓我們認真推動解決那些問題，同時，讓我們多存一個心眼，知道我們參與的一些事情，可能存在很大風險被導流到我們意想不到的方向上，最後反而給我們大家留下更糟糕的局面。」

胡錫進強調，他也提請政府方面在重大問題上堅決走群眾路線，事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結，「在我們的國家，黨和政府與人民群眾的利益是高度一致的，要讓這種一致不斷在具體事務上得到體現，防止有些地方的做法逆著群眾的呼聲來。只要全國真正擰成一股繩，就決不會有邁過不去的坎。」

最後，胡錫進還說，「老胡有說得不對的地方，請大家海涵。」

▼胡錫進在微博上發文。（圖／翻攝微博）

▲▼胡錫進,白紙革命。（圖／翻攝微博）

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