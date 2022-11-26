花蓮「小清新」當選鎮民代表！　縣鄉鎮市長、議員名單一次看　

▲花蓮鳳林鎮民代表。（圖／翻攝自林子齊臉書）

記者陳依旻／台北報導

花蓮「小清新」不輸給永和IU！花蓮縣鄉鎮市長選舉結果出爐，其中．被稱為「小清新」、27歲林子齊第一次參選鳳林鎮鎮民代表就當選，未來，她希望能用自己的力量帶動鳳林鎮人口「減齡」，一揮鳳林鎮給人長壽的印象，讓青年安心返鄉創業，同時，也能就近照顧家中的老長輩，其餘當選名單，如下：

以下是花蓮縣鄉鎮市長當選名單：

花蓮市：魏嘉彥（男）國民黨

吉安鄉：游淑貞（女）國民黨

新城鄉：何禮臺（男）國民黨

秀林鄉：王玫瑰 Sitang Yuci（女）國民黨

壽豐鄉：曾淑懿（女）國民黨

鳳林鎮：林建平（男）無黨籍

光復鄉：林清水（男）國民黨

瑞穗鄉：吳萬德（男）無黨籍

豐濱鄉：邱福順 Kacaw‧Folaw（男）無黨籍

玉里鎮：龔文俊（男）國民黨

富里鄉：張容榕（女）無黨籍

萬榮鄉：梁光明（男）國民黨

卓溪鄉：田桂花（女）國民黨

至於花蓮縣議員選舉結果，各選區當選名單如下：

第一選區（花蓮市）：

魏嘉賢（男）無黨籍

張美慧（女）民進黨

楊華美（女）無黨籍

胡仁順（男）民進黨

謝國榮（男）國民黨

韓林梅（女）國民黨

徐子芳（女）國民黨

吳東昇（男）國民黨

傅國淵（男）民眾黨

第二選區（新城鄉、秀林鄉）：

鄭寶秀（女）國民黨

邱光明（男）國民黨

第三選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱、萬榮）：

張 峻（男）無黨籍

林品仰（男）國民黨

徐雪玉（女）國民黨

林則葹（女）民進黨

黃 馨（女）國民黨

林源富（男）無黨籍

吳建志（男）國民黨

鄭乾龍（男）無黨籍

張正治（男）國民黨

第四選區（瑞穗、玉里、富里、卓溪）：

詹金富（男）國民黨

黃玲蘭（女）無黨籍

鍾素政（女）國民黨

第五選區（平地原住民）：

笛布斯．顗賚（女）無黨籍

李正文（男）無黨籍

周駿宥（男）國民黨

第六選區（平地原住民）：

蔡依靜 Lamen．Panay（女）無黨籍

林正福（男）國民黨

第七選區（平地原住民）：

林玉芬（女）國民黨

哈尼．噶照 Hani Kacaw（男）無黨籍

第八選區（山地原住民）：

程美蓮（女）國民黨

第九選區（山地原住民）

簡智隆（男）無黨籍

第十選區（山地原住民）

金淑敏（女）國民黨

正確選舉結果以中央選舉委員會公布為準