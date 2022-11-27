侯友宜115萬票「4年0損傷」輾壓林佳龍！3大數據被推爆：太殘忍

記者許力方／綜合報導

九合一大選決戰百里侯，國民黨一連拿下13個縣市，開出好成績，包括指標性北北基桃都勝選，其中新北市長侯友宜對決民進黨籍林佳龍，就以115萬多票大幅超前45萬多票，有鄉民查看開票3大數據直呼，這次新北市投票率比上屆還低，侯友宜得票數卻幾乎0損傷，完全輾壓對手，「見證新北障礙」的紀錄產生。

侯友宜昨晚抵達開票會場，向支持者鞠躬，感謝400萬朋友選擇相信他，給他支持的力量，更要謝謝陪他在民主競爭歷程上一起走過的林佳龍，並強調，選舉結束了，明天繼續好好做事。

▲侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。（圖／記者湯興漢攝）

根據中選會26日深夜11時的最終統計，新北市今年的選舉人數為331萬6517人，投票數僅有187萬7186，投票率僅56.6%，侯友宜共獲115萬2555票，得票率62.42%；林佳龍則獲69萬3976票，得票率37.58%。侯友宜一路領先，最終以45萬8579票的差距勝選連任。

選票差距引發批踢踢鄉民熱議，認為「投票率低也贏了45萬，高的話…」、「我看是太穩，懶得出門投吧」、「被虐殺，根本躺著選」、「猴子根本沒什麼發力」、「投票率少9%一樣屌贏40萬」、「投票率這麼低還可以大贏，真的有爛。」

有鄉民以「新北市長最終得票數115萬2555票」為題爆卦，直言新北市55%的投票率比上一屆低了快9%，而侯友宜上一屆拿116萬票，這一屆拿115萬票，是完全輾壓對手46萬票的差距，兩屆下來，侯的得票數幾乎無損，可以想像如果投票率是過6成以上的話，甚至可能會贏50萬票，「大家也是見證新北障礙的紀錄產生。」最後也提到，聽說侯明早第一個行程開工就是視察新店安坑輕軌工程，「這操作也太風騷了吧，還給不給人活路啊？」

▲林佳龍宣布敗選，與對手差距45萬票。（圖／記者周宸亘攝）



發文一出火速引發大批鄉民推爆，大呼「差快兩倍哈哈」、「感謝爛對手」、「看一下對手是誰好嗎，侯根本像在選里長」、「恭喜阿龍當選院長」、「恭喜黑龍又高升了」、「太扯了115萬」、「太殘忍了，直接把對手壓在地上磨擦」、「真的是奇蹟」、「侯友宜已經放水了」、「輸30萬的當行政院長，輸45萬的要當什麼」、「沒贏50萬，算侯輸了」、「黑龍真的政壇奇蹟，輸越多官越大。」

另外也有鄉民預測說「笑死，朱立倫壓力很大，給不給活路」、「直衝總統了」、「選總統啦」、「侯就是無功無過而已，也說不出哪裡好哪裡不好，對手又哪麼爛」、「民主時代無功無過就夠了好嗎」。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完