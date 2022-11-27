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侯友宜「超越自己」！大勝45萬票、29區全拿下　可獲3457萬補助款

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

2022九合一大選落幕，新北市長侯友宜獲得115萬2555票，得票率62.42%，民進黨新北市長候選人林佳龍則69萬3976票，得票率37.58%，侯友宜順利連任。此次新北市長選舉投票率雖僅約56.60%，但侯友宜的得票數跟2018年時116萬5130票比，僅差1萬2575票，而當年的投票率為64.00%。而依選罷法規定，侯友宜應可以拿到3457萬餘元的選舉補助款。

侯友宜2018年以約29萬票差距打敗對手蘇貞昌的87萬3692票，今年侯跟林佳龍的差距更是擴大到45萬8579票；不僅如此，蘇當年在三重、蘆洲、貢寮、坪林跟石碇領先侯，但今年侯在新北29行政區全拿下高票。

而2022九合一大選落幕，選戰銀彈花多少補助多少總是外界關注焦點。根據《選罷法》規定，候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在一人，得票數達各該選舉區當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。

因此，此次侯友宜可獲得3457萬6650元的選舉補助款。不過，確切數字要等當選人名單公告日後30日內，由選舉委員會核算補貼金額，並通知候選人於3個月內摯據，向選舉委員會領取。

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