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美式買1送1！4大超商「黑五咖啡飲品優惠」一次看　加碼買10杯5折

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商推出黑五咖啡飲品優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（25）日就是黑五購物節了，可要把握機會撿便宜！以下就整理4大超商推出的「黑五咖啡飲品優惠」一次看，濃萃美式、水果茶等指定飲品可享「買1送1」，另外還有大杯莊園級美式、拿鐵同品項「買10杯5折」，買到真的就是賺到。

●7-11

7-11門市推出黑五買1送1，即日起至11/27止限時3天，買1送1品項有咖啡飲品、泡麵及零食等共超過30款夯品，其中咖啡飲品有CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)、CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)及不可思議氮氣冷萃咖啡；CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)則有買2送1折扣。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至11/29前也有優惠，共有11款咖啡飲品可享「任選買5送2」，品項為脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾、CITY CAFE濃萃拿鐵、CITY CAFE 濃萃美式、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA冰燕麥奶茶、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11線上、門市都有咖啡優惠，咖啡杯還換上聖誕新包裝。

●全家

全家今（25）日在APP隨買跨店取祭出「3大飲品優惠」，包括「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元飲品任選2杯99元」，其中，單品美式可是直接下殺55折喝，肯定不能放過，每人限購2組，且開放寄杯、互換冷熱，可兌換至2023/1/31止。

另外，即日起至11/27前再加碼推「酷繽沙任選口味買2送1」、「Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1」等2大好康，每人限購1組，可兌換至2023/2/24。

●萊爾富

萊爾富全台門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出黑五咖啡優惠，今（25）日限時開賣，可享Hi Café大杯特濃美式「5杯169元」、Hi Café大杯特濃拿鐵「5杯199元」（冰熱任選），等於每杯特濃美式只要34元、特濃拿鐵40元，兌換期限長達2個月。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出黑五咖啡優惠，Hi Café大杯特濃美式5杯169元、Hi Café大杯特濃拿鐵5杯199元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart全門市今（25）日限時開賣「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」；另外，OK mall雲端商城今（25）日還有最後一天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買10杯打5折」優惠。

▲▼OK CAFÉ莊園拿鐵，OK mart咖啡。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart咖啡今日還有最後一天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項（含濃厚系列）買2送2」。（圖／記者蕭筠攝）

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