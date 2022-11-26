高雄「最辣女里長」沒了　她首次參戰高票落選：有事一樣來找我

▲高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，因為性感辣照意外成為話題。（圖／高慧靜提供）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選正式落幕，但「全台最辣女里長」卻也沒了！高雄市楠梓區裕昌里里長參選人高慧靜，過去在參選時，一系列辣照在網路引起話題，這回首次參戰拿下761票，仍不敵競爭對手的1229票，高票落選。她在臉書發文表示，輸一點點而已，謝謝大家的支持，大家有事一樣可以來找她。

這次九合一大選期間，一組火辣女里長候選人的照片在網路上流傳，照片中的高慧靜大秀性感身材，不僅有穿著泳衣的照片，更有穿著性感的火辣照片，惹火畫面讓人看了驚嘆會噴鼻血。

▲高慧靜這次競選里長落選，但仍表示，大家有事一樣可以來找她。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，雖然她在網路引起相當高的討論度，但這次開票結果出爐，高慧靜在該里拿下761票，依然不敵競爭對手郭明勲的1229票。她晚間在臉書發文表示，「靜靜高票落選，輸一點點而已。謝謝大家的支持，靜心盡力，我的政見一樣做好做滿，大家有事一樣來找我哦。」

另外，她也稱，謝謝對方的攻擊，她不會被擊敗的，她終於可以光明正大為民服務了，一樣會照顧好里民，服務里民。

事實上，高慧靜是擁有14年資歷的資深護理師，長期投入長照志工服務，不僅人美又有愛心。她過去受訪曾說，因為自己的媽媽是身障，所以非常能夠體會身障者身心靈各方面的狀況，她也看見很多身障者的需求以及無奈，因此更想去幫助、陪伴他們，讓她決心出來參選。

▲▼高慧靜平時一到五都認真在服務里民們，希望幫助更多高齡長輩及身障者。（圖／高慧靜提供）