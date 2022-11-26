快訊／爆乳田慎節臉書發文了！「謝謝大家讓我沒有失婚」

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，以2813票成功當選嘉義市議員，稍早她在臉書發文，直呼「謝謝大家的厚愛，讓我沒有失婚。」

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自臉書）



「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」發文表示，「昨晚選前之夜熄燈時，我忍不住偷偷哭了；沒有想到有這麼多朋友來到現場和我揮手、給我力量。宣佈參選以來，有很多不看好的言論，但我們依舊在有限的資源下，希望能擠出無限的可能；雖然可能偶爾有些侷促，就連政見發表會的影片，都是我自己剪的。謝謝嘉義的你們，和我一起寫下台灣選舉新的一頁。」

她也強調，議會並不是終點，慎節的奇幻旅程也不會就此結束，「對於心愛的嘉義，我們有夢想、有熱忱、有期待，即使已經可以預想到，在理想衝撞的過程會有些辛苦，但這第一步，總是要有人去跨出的。我是顏色不分藍綠支持性專區田慎節，我的名字我驕傲，那是因為我知道，我身後站著一群讓我驕傲的嘉義人。」

首次投入選舉的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，原為實況主「Molly 翎熹」，自參選以來備受關注與爭議的她，如今成功拿下市議員門票，而支持者也在臉書洗版道喜。

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