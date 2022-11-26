快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會

▲桃園市議員當選名單出爐。（圖／記者陳凱力攝）
記者王佩翊／台北報導
九合一大選稍早開票結束，而本次桃園市議員選舉（含區域、平原、山原）選舉人數有181萬9054人，桃園市13個行政區含平原、山原選區共有14個選區， 131人辦理參選登記，應選63席次，其中區域市議員應選56席，以下為最終當選名單。
●桃園市議員選舉：
第1選舉區（桃園區）
凌濤、詹江村、黃瓊慧、余信憲、陳美梅、林政賢、黃婉如、李光達、李曉鐘、于北辰、張碩芳、黃家齊
第2選舉區（龜山區）
陳雅倫、李宗豪、孫韻璇、牛煦庭
第3選舉區（八德區）
呂林小鳳、朱珍瑤、楊朝偉、段樹文、許家睿
第4選舉區（蘆竹區）
張桂綿、錢龍、許清順、劉勝全
第5選舉區（大園區）
徐其萬、游吾和
第6選舉區（大溪、復興區）
李柏坊、陳治文
第7選舉區（中壢區）
彭俊豪、邱奕勝、魏筠、梁為超、葉明月、謝美英、吳嘉和、劉曾玉春、張曉昀、黃崇真、徐景文
第8選舉區（平鎮區）
黃敬平、舒翠玲、王珮毓、陳韋曄、劉仁照、楊家俍
第9選舉區（楊梅區）
涂權吉、周玉琴、鄭淑方、李家興
第10選舉區（龍潭區）
張肇良、劉熒隆、徐玉樹
第11選舉區（新屋區）
陳睿生
第12選舉區（觀音區）
許更生、吳進昌
第13選舉區（平地原住民）
楊進福、林志強、王仙蓮、張秀菊
第14選舉區（山地原住民）
簡志偉、陳瑛、蘇偉恩
正確選舉結果以中央選舉委員會公布為準
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