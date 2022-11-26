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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會

2022投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲桃園市議員當選名單出爐。（圖／記者陳凱力攝）

記者王佩翊／台北報導

九合一大選稍早開票結束，而本次桃園市議員選舉（含區域、平原、山原）選舉人數有181萬9054人，桃園市13個行政區含平原、山原選區共有14個選區， 131人辦理參選登記，應選63席次，其中區域市議員應選56席，以下為最終當選名單。

●桃園市議員選舉：

第1選舉區（桃園區）

凌濤、詹江村、黃瓊慧、余信憲、陳美梅、林政賢、黃婉如、李光達、李曉鐘、于北辰、張碩芳、黃家齊

第2選舉區（龜山區）

陳雅倫、李宗豪、孫韻璇、牛煦庭

第3選舉區（八德區）

呂林小鳳、朱珍瑤、楊朝偉、段樹文、許家睿

第4選舉區（蘆竹區）

張桂綿、錢龍、許清順、劉勝全

第5選舉區（大園區）

徐其萬、游吾和

第6選舉區（大溪、復興區）

李柏坊、陳治文

第7選舉區（中壢區）

彭俊豪、邱奕勝、魏筠、梁為超、葉明月、謝美英、吳嘉和、劉曾玉春、張曉昀、黃崇真、徐景文

第8選舉區（平鎮區）

黃敬平、舒翠玲、王珮毓、陳韋曄、劉仁照、楊家俍

第9選舉區（楊梅區）

涂權吉、周玉琴、鄭淑方、李家興

第10選舉區（龍潭區）

張肇良、劉熒隆、徐玉樹

第11選舉區（新屋區）

陳睿生

第12選舉區（觀音區）

許更生、吳進昌

第13選舉區（平地原住民）

楊進福、林志強、王仙蓮、張秀菊

第14選舉區（山地原住民）

簡志偉、陳瑛、蘇偉恩

正確選舉結果以中央選舉委員會公布為準

 

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