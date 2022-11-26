快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會

2022九合一大選落幕，中選會公告最終得票，台中市長今年投票率60.01%。現任市長、國民黨候選人盧秀燕奪下79萬9107票，大勝對手蔡其昌52萬4224票，差距超過27萬票，是台中升格直轄市以來新高，盧秀燕參選9次都勝選，更一舉打破台中市連任魔咒。