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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆乳田慎節「14字全名狂被喊」　在地人見票數前5名！他嚇飆髒話

▲▼嘉義市東區議員參選人田慎節穿婚紗發文，網紅鳳梨留「穿西裝去迎娶」。（圖／翻攝臉書Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司） 

▲田慎節。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來受到極大關注，日前在政見發表會上的15分鐘談話，更獲得大票網友讚賞，說她的政見很有建設性、句句打進心坎。田慎節參選的選區是嘉義第一選區（東區），共有18人搶10席，雖然目前仍在開票中，不過就有網友到現場看開票情況，發現其中一個投票所的票數「在前五名」。

臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」稍早發文，直呼現在已經在開票了，「東區各地朋友幫我聽開票員喊，『14號，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節一票！』」不論最後結果如何，只要名字有被喊出來就夠了，「有過的話我請龍澤蘿拉來謝票。」

底下網友熱議，還有網友直衝投票所看開票情形，並表示「14號顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節一票！這個投開票所前五名，應該會上喔！」也有其他網友分享，「東區20投開票所，目前10票了」、「目前開出7票，田慎節1票」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司

▲▼網友分享現況。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司

後來小商人也回應，「X，怎麼感覺會上啊！」田慎節本尊也現身留言處，「蘿拉來我又要節食了」。

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