獨／警察護選票遇劫！　早餐被猴子搶走...他怒PO「嫌犯」囂張照

▲高雄市一名員警一大早護票，結果早餐竟然被獼猴給吃了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是有夠辛苦！高雄市一名員警一大早護票到投開票所，但沒想到掛在機車上頭的早餐竟然被獼猴給吃了，當場傻眼！最後他拍下這隻嫌犯的照片上傳到私人群組當中，同學笑說：「警棍追打」。讓這名員警哭笑不得。

這起案件發生在26日上午七點左右，一名員警從區公所出發，一路保護選票送到投開票所來準備，但是沒想到一走出投開票所，接下來的畫面讓他傻眼，因為他親眼看見一隻獼猴就跳上機車，然後就把掛在機車上頭的早餐給偷走了，而且這隻獼猴在事後還非常囂張的看著員警，一臉就是「看你能拿我怎麼辦」。

▲高雄市一名員警一大早護票，結果早餐竟然被獼猴給吃了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詢問這名員警當下的心情，員警表示自己當下很震驚，他說：「袋子裡頭有兩顆包子跟一杯豆漿，如果牠要吃是沒關係，但覺得這隻猴子是存心搗蛋，因為牠把餡挖出來，豆漿也撒了滿地，然後塑膠袋也被扯破」，為了留下證據，他還用手機拍下這隻獼猴跟自己的機車，上傳到私人群組給同學看，哀怨傳出「我早餐被猴子吃掉了」的訊息，同學笑回：「警棍追打」，讓這名員警哭笑不得，也只能告訴自己「這是個難忘的從警經驗」。