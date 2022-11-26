新北5人撕選票理由比誇張　「太大張撕小一點比較好投」

▲中和老婦不想投公投票，但不知怎麼處理這選票，於是將選票撕毀 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陳雕文／新北報導

今天是投票日，許多民眾在一早前往自己戶籍所在的投開票所投票，新北市政府警察局出動7000名警力執行投開票日安全維護勤務，然而，投票問題層出不窮，新北市截自今天中午12時共有9人因「投票問題」遭法辦；其中，最嚴重的是永和網溪國小投票所一名45歲施男「情緒失控」撕毀票券，其餘幾乎都是不熟程序而犯法。

據統計，截至今天中午12點止，新北市選區撕毀選票5件5人，分別於板橋、三重、中和、永和、新店各1件1人；另將選票帶出投開票所2件4人，海山1件1人、林口1件3人。

大部分案件都是因民眾對選舉流程不熟悉將選票外帶(林口)，或是因下雨緣故不小心淋濕而撕毀選票(三重)，或是覺得選票太大張，想稍微撕小一點比較好投（板橋），不想投公投票不知怎處理就撕了（新店、中和），還有不明原因地上出現一張選票（海山）等。

其中較為嚴重的是，永和網溪國小投票所，45歲施姓男子蓋完章後，突然「情緒大失控」故意撕毀揉爛票券，嚇壞其他投票民眾，警方立即上前控制他行動。

新北市政府警察局表示，總計出動7000名警力執行投開票日安全維護勤務，警方重申，絕不容許發生選舉暴力或衝突事件，也呼籲選民理性投票，警方絕對嚴正執法，維護投開票秩序萬全。

