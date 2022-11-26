堅持投票！高雄嬤一早催兒　選票還沒入匭「腦溢血」送醫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名91歲的吳姓阿嬤在投票時突然覺得一陣暈眩摔倒，送醫前雖然意識清楚，不過據了解在救護車上時，意識越來越模糊，初步診斷疑似為「腦溢血」。這名阿嬤一早就主動提醒家人要去投票，卻意外發生這種情況，也讓家屬一時間難以接受。

91歲的吳姓阿嬤26日一大早就主動提醒家人要去投票，眼見天氣晴朗，所以就在兒子跟家人的陪同下，大約10點左右來到設在鹽埕區光榮國小內的投開票所，進去投票所時還沒有任何異狀，但等待投票時，阿嬤自覺有點暈暈的，當場就坐到地上，突如其來的狀況不僅嚇壞了兒子，也驚動了在場的選務人員。

▲阿嬤投票發生暈眩摔倒，救護車送醫治療 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兒子協助將票投入票匭之後，扶著母親到投票所外等待救護車，當時阿嬤意識還非常清楚，但據了解，阿嬤在救護車上時意識陷入模糊。其實阿媽前一天身體都沒有大礙，一早還喊兒子說要去投票，沒想到現在送到醫院，初步診斷疑似是腦溢血，是否要開刀，家屬還在討論當中。

同樣也是90歲堅持要投下神聖一票的一名林姓老翁，26日中午獨自搭公車到民族國小投票，上樓梯時因為雙腳無力不慎跌倒，造成左手肘擦傷，救護人員檢視只有擦傷，並沒有無其他不適，最後由女兒到場帶回家休息。