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大陸 大陸焦點 特派現場

老人小孩被壓！　廣東順德核酸檢測點傳推擠踩踏事件

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東佛山順德區24日傳出踩踏事件。根據微博上大陸網友流傳的消息指出，當地民眾在雨中等待進行核酸檢測，疑似是上午檢測時間有限，民眾突然失去秩序往前推擠，想要搶先進行核酸檢測，以免影響後續安排的工作或學習，不過，在推擠過程中，有老人及小孩重心不穩倒地，被湧上的人群踩踏，整起事件傷情不明，截稿前官方也未作出回應。

▲廣東佛山順德傳出踩踏事件。（圖／翻攝微博）

▲廣東佛山順德傳出踩踏事件。（圖／翻攝微博，下同）

外傳當地民眾疑因系統出現問題，被全數賦上健康碼紅碼。為了不要影響生活及工作，民眾得取得還酸檢測陰性證明，才一窩蜂前往核酸檢測點排隊，使得該處核酸檢測點檢測能量不足，導致整起事件發生。

▲廣東佛山順德傳出踩踏事件。（圖／翻攝微博）

據了解，民眾在排隊做核酸的時候，由於雨勢越來越大，部分想趕緊做完檢測，在推擠過程中，有老人及小孩不慎跌倒，形成踩踏事件，甚至傳出有小孩被嚴重踩傷，不過，相關消息均未獲得官方證實。

有當地民眾透露，許多居民在上午6時許便開始排隊，檢測人員直至9時才到達開始進行核酸檢測，上午的檢測時間僅約2小時，有家長擔心孩子趕不及網路教學，再加上氣候不佳，這才使得種人越來越沉不住氣，內心焦慮的情況下才一擁而上，現場工作人員在混亂中試圖維持秩序，經過一番努力才得以控制場面。

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