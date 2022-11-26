上海產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

記者趙禕/上海報導

來自大陸70所大學的157位台灣學生爭搶80個名額，經歷兩個月在大陸40家知名企業學習與實踐之後，不但累積了寶貴的實務經驗，更有三位同學直接獲得企業聘用，順利進入職場。這個由復旦大學、上海市台辦和眾多優秀企業共同合作打造的第二屆大陸大學台灣學生學習實踐「繁星計畫」活動，在結營儀式上交出亮眼的成績。

▲第二屆上海高校台灣大學生暑期實習「繁星計畫」舉行結營儀式。（圖／記者趙禕攝）

今年報名參加第二屆「繁星計畫」活動的台灣學生，來自包括大陸頂尖的北京大學、清華大學、復旦大學、上海交通大學在內的70所大學，經過嚴格考核篩選之後，只有80位學生獲得參加資格，進入包括復星集團、小紅書、喜馬拉雅、飛利浦、百事可樂、富邦華一銀行、電通集團、旺旺集團等40家知名企業實習。在兩個月的學習與實踐之後，有三位應屆畢業的台灣學生分別被富邦華一銀行、上海農村商業銀行以及假面科技錄取得到全職工作。

「繁星計畫」活動採用「實習+營隊＋課程」模式，企業高管和大咖導師與學生面對面進行課程分享、圓桌討論，一對一答疑解惑，傳授寶貴經驗，激發學生們的創意靈感。主辦方復旦大學副校長陳志敏表示，通過這個平台為兩岸青年成長和發展保駕護航，為深化兩岸青年交流、促進兩地文化融合注入新的活力，同時也對維護兩岸關係和平發展、促進兩岸同胞友好交流起到重要作用。希望繁星計畫像一個溫暖的港灣，敞開懷抱，真誠歡迎越來越多台灣青年到大陸，與大陸青年一道相互學習、友好交流，並以此激勵更多的後浪向著夢想穩步向前。

▲復旦大學副校長陳志敏。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏祝賀參與活動的學生們收穫滿滿，學有所成。她表示，作為新時代的兩岸青年，既面臨著建功立業的人生機遇，也面臨著天將降大任於斯人的時代使命。希望台灣青年與大陸同學多交往，擴大朋友圈，多參加各類交流活動，開闊眼界、增長見識，作為兩岸融合發展的親歷者、參與者，把大陸的繁榮發展所見所聞、勵志故事與更多台灣朋友分享。她希望並相信參與活動的學生們都能施展才華、不斷進步，創造屬於自己也屬於民族的美好未來。她衷心祝願台灣青年們在上海能夠成功發展。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

這項活動所在地的上海市楊浦區也在結營儀式上給學生們未來職業生涯發展打了強心針。楊浦區委常委董鑫旺表示，楊浦區成立上海台灣大學生創業實訓基地，為台灣青年在上海創業、就業提供公共資源支撐；連續舉辦6屆兩岸大學生就業專場招聘會，還率先向台灣青年開放人才公寓、公租房申請，解決台灣青年落地創業、就業最迫切的住房問題，努力把尊重、關愛、造福台灣同胞的服務工作做細做實；將繼續努力為台灣同胞營造在上海生活、學習、創業、就業的良好環境，共享發展機遇。

▲中共上海市楊浦區委常委董鑫旺。（圖／記者趙禕攝）

去年和今年兩屆「繁星計畫」活動已經打造出一個匯集政校企三方資源的社會體驗平台，幫助在大陸的台灣學生對接優質企業，獲得真實的崗位鍛煉和職場體驗，讓他們更好地融入大陸的工作與生活。參與本次活動的上海交通大学吳姓同學說：「通過繁星計畫更加堅定自己在金融行業方向發展，也希望之後在這塊領域持續精進自己。」參加活動並被假面科技錄取的淡江大學陳姓同學說：「參與繁星計畫讓我對大陸的職場有更深入的了解，同時也激發我對未來職業發展新的想法。」。

來自台灣桃園，被銀行錄取的南京師範大學張姓同學在現場分享了她的心得，她覺得「繁星計畫」非常貼合當下學生的需求，尤其是快要畢業的學生要面對實習、找工作、進行職業規劃等實際問題，繁星計劃抓住了學生需求的痛點，提供平台讓學生接觸各行各業的老師，對不同行業有全新的認識，或是更深入認識未來想要接觸的行業，是很難得的實習的經歷。

▲被銀行錄取的南京師範大學張姓同學。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動結營儀式上，主辦方還安排了一場圓桌論壇，請上海市楊浦區就業促進中心副主任夏麗雯、頂禾控股執行長吳嘉林、復星公共事務部聯席總經理洪亮等人，共同探討兩岸青年人才發展新路徑，以及如何克服文化差異的經驗。

▲主辦方安排圓桌論壇探討兩岸青年人才發展新路徑，以及如何克服文化差異的經驗。（圖／記者趙禕攝）

對提供實踐機會並貢獻時間與心力指導這些學生們的企業代表，也由復旦大學副校長陳志敏、上海市工商聯副主席施登定、上海市台辦副主任李驍東向他們頒發特別貢獻獎獎勵證書表達肯定與讚賞。

▲▼復旦大學副校長陳志敏、上海市工商聯副主席施登定、上海市台辦副主任李驍東向參與活動的企業頒發特別貢獻獎獎勵證書。（圖／記者趙禕攝）



▼復旦大學副校長陳志敏、上海市工商聯副主席施登定、上海市台辦副主任李驍東向參與活動的企業頒發特別貢獻獎獎勵證書。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會在滬台灣校友會聯誼工作委員會在本次活動中也付出許多努力，包括促成多家在上海的台資企業提供實習機會，教導與培養多位參與活動的青年學子。市台協副會長、校聯會會長林玉珍表示，多年來上海市台協一直努力協助台灣青年到大陸發展、實習、就業，帶著他們深入認識上海、周邊城市，參訪很多企業並做成果發表；台灣各大學在滬校聯會還派人為他們提供日常生活的指導和服務，让他們更快速的在毕业前决定自己未来的發展方向，未來也會持續參與並推動這些活動的發展。

▲上海市台協副會長、校聯會會長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）