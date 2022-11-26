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分析／光復台北、奪桃園！國民黨橫掃13縣市　民進黨「芒果乾」失效

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一地方選舉，結果已在今（26）日晚間揭曉，國民黨一鼓作氣讓台北市、桃園市、基隆市「藍天再現」。尤其6都贏了台北、新北、桃園、台中4都，創下了最佳的戰績，總計了除嘉義市延後投票外，國民黨拿下了全台總共13個縣市，成為最大贏家 。

九合一雖然是地方選舉，但民進黨在選前最後階段頻頻祭出「抗中保台牌」，總統蔡英文更將選舉層次拉高幾等同於總統選戰，訴諸民主自由保衛戰，無非是想複製2020年總統大選時，大賣「芒果乾（亡國感）」，結果獲得許多年輕人支持，催出817萬高票連任的成功經驗，但大推「芒果乾」是否真能提振選情？從此次選舉結果來看，選民似乎已不埋單。

就桃園而言，「芒果乾」為的是激起年輕人反中情緒，但國民黨翻出綠營候選人鄭運鵬10年前西進大陸賺人民幣的「中國鵬」往事，反在網路掀起熱議，「鄭運鵬人民幣」就曾經蟬聯將近一周的Google熱搜關鍵字。尤其鄭運鵬曾跟中國大陸三大電信國企做生意，張善政競總發言人凌濤質疑背後金錢往來、有無出賣台灣民眾個資、跟中共官員接觸，鄭運鵬都沒說清楚，當然遭迴力鏢重重打臉。

另外，原本被外界預估會毫無亮點的北市電視辯論會，由於蔣萬安秀出一記對於「芒果乾」牌漂亮反殺，痛批民進黨「綠共一家親」，「抗中保台」只是嘴巴講抗中，但根本保不了台，不僅贏得掌聲，更創下聲量。

國民黨輔選人士分析，這次之所以能夠破解民進黨的「抗中牌」，主因在於黨主席朱立倫一上任就力求撕去「親中」標籤，更在訪美時公開表示「九二共識沒有共識」；至於外界關注多時的兩岸論述，朱則清楚揭示「2D戰略」（Defense & Dialogue），同時強調防衛與對話，讓黨籍候選人既可以公開聲言「守護中華民國」，也可表達「溝通帶來和平」。因此該輔選要角強調，「朱路線」是朱立倫留給國民黨的瑰寶。

不過，國民黨仍有改進之處，回顧今年四月份開始，提名作業頻掀茶壺內風暴、禍起蕭牆，在黨中央採強勢作法，未與地方充分溝通、協調整合下，堅持比照民進黨「沒收初選」，導致數個地區爆發重大提名爭議，諸如桃園市爆發「朱羅紀鬥爭」、苗栗立委徐志榮捍拒徵召、苗栗議長鍾東錦出走、花蓮議長張峻抗議未獲推薦、新竹縣議長許修睿力挺林耕仁卻遭「已讀不回」，一再掀起基層強烈反彈聲浪，甚至傳出全國正副議長串連反朱。

從結果論來看，由朱立倫欽點的張善政拿下桃園，但新竹風城光復失敗，也失去了一向被視為鐵票倉的苗栗，但鍾東錦有可能在選後回歸國民黨 ，所以整體而言還是瑕不掩瑜，朱立倫「六都過半」的承諾確實達到了 。

不過黨內最憂心的還是接下來2024立委及總統提名，尤其朱立倫跟秘書長黃健庭過去一再表示，切勿陷入初選迷思，所以黨內都在觀察，朱立倫會否挾2022勝選戰功，在2024提名作業依舊強勢沒收初選？若是如此，恐怕黨內紛爭又會再起。反之，若朱立倫能精益求精，公正細膩處理2024提名，在公平遊戲規則的基礎上，全黨上下方能齊心團結，共同努力達成國會過半、重返執政的目標不是不可能。

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