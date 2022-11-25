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蔡其昌帶領萬人高呼「去投票就會贏！」　會後留下跟支持者自拍

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡其昌帶領現場近萬名支持者高喊「去投票就會贏！」、「去投票，一定贏」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

選前之夜！民進黨台中市長候選人蔡其昌於文心圓滿劇場進行最後衝刺，同時今晚也是他本屆選舉第1000場演說，會中一度哽咽落淚。蔡其昌近日造勢均會大喊口號「去投票，就會贏」，今日是選前倒數最後一天，他帶領現場近萬名支持者再度高喊「去投票就會贏！」、「去投票，一定贏！」，場面震撼感人。

蔡其昌會後並未馬上離去，選擇留下來與支持者親近，合照、自拍都來者不拒，而一旁的陳柏惟也有著高人氣，不少人尖叫大喊「3Q！3Q！」，陳柏惟則回應，明天一定要出來投票，支持蔡其昌。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡其昌會後留在會場，跟支持者一起拍照合影。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌在圓滿劇場的舞台上表示，選舉一開始大家遇到自己，都說這次很難選、很難對抗4年來用盡市府資源做宣傳包裝的市長，但自己總會跟大家說天道酬勤，這四個字是蔡其昌從政以來堅持的態度，蔡其昌一路講，從第一場講到第一千場，但他只是要跟大家說，當一個市長應該要有足夠認真，一個可以承擔的候選人，未來才可以承擔台中改變的一切，承擔這個城市的改變。

蔡其昌說，演講第1000場，自己想過這樣講，有多少人能聽到蔡其昌對這個城市的願景，午夜夢迴時，也想過280萬市民自己有辦法一一講完嗎？面對許多困難的事情，我們總是會告訴自己，這樣做有必要嗎？但是他要告訴所有的市民朋友，蔡其昌的堅持、永不放棄，一步一腳印就是要告訴大家自己的理想，即便逆風而行，前路困難，蔡其昌也會一路走到底。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔡其昌選前之夜。（圖／記者白珈陽攝）

蔡其昌提到，台中市是一個偉大的城市，我們在投票的時候，會做一個很理性的選擇。這條路走到現在，這段過程就像走在幽暗而漫長的隧道，但是這個過程當中，有我的團隊、有我們的議員、更有很多基層的市民朋友，你們在路上遇到自己，送了喉糖，遇到很多菜市場的小攤販，賣香蕉送香蕉，蔡其昌很感動，自己知道你們送的其實不是那一項東西，你們送的是要跟蔡其昌說，我們所有的人把希望、所有市民把對台中更好的期盼，寄託在蔡其昌身上，所以蔡其昌會拚到底。

蔡其昌最後說到，未來的台中市是一個有光、有愛、有溫暖的城市，道別過去，我們要跟過去say goodbye，過去盧市長四年的時代沒辦法讓台中進步。盧市長很認真在包裝自己，卻沒辦法讓進步的市民看到光、看到愛、看見溫暖，盧秀燕做不到的，蔡其昌來做。蔡其昌深深鞠躬向支持者表示感謝，他說，我們一定會成功，「去投票，就會贏」，讓我們一起「光復台中，贏回光榮」。

《選前之夜x全城行動》

地點：南屯戶外圓滿劇場(文心森林公園) 特別邀請：黃妃、農村武裝青年 #現場另有神秘嘉賓敬請期待 今晚，是其昌第1000場演說，也是行動派的最終戰。 這一仗，其昌已經毫無保留地戰到今天。每一天，我都最大的誠意向市民朋友請託。我們從不被看好，能走到今天，我要謝謝所有行動派的你，因為你的一個手勢、一聲加油，都是我奮戰到今天的力量，#離翻轉的曙光已經不遠了。我再一次邀請所有市民朋友，我們一起站出來，讓全國各地看見台中改變的決心！ 文心森林公園戶外圓滿劇場，我們晚上見。 #去投票就會贏

蔡其昌發佈於 2022年11月25日 星期五

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