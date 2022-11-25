手機接超商機台挨酸「偷電」！值班店員秒打臉：不是在充電

▲男子貼文酸「整個城市都是我的行動電源」，結果反遭罵爆。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

看到超商有人拿手機接著機台，出言調侃對方反遭酸爆！醫名男子日前到某間超商時，意外看見有名男性拿手機接在超商機台上，於是拍下照片調侃，沒想到貼文曝光，竟遭網友一面倒酸爆，店員本人也跳出打臉。

這名男子在「路上觀察學院」貼文分享，到某間超商購物時，意外看見了有人拿著傳輸線，將手機接在超商的機台上，讓他忍不住調侃對方「整個城市都是我的行動電源」。

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而依據照片畫面，該名男性手上戴著手套，手機則是透過傳輸線與機台連接，雖然看不懂是在做什麼，但男性的衣著看起來像是工程師，比較不像是刻意偷電的民眾。

▲當天值班的店員表示，這是修理機台的工程師，不是在偷電。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



不少網友看完貼文，忍不住留言狂酸，「一般人會戴那種手套？？應該是工程師吧」、「反串要註明內哈哈哈」、「最好是有人戴橡膠手套滑手機，比起偷電更像檢修吧」、「到底多沒常識才會覺得他在充電」、「有腦袋都看得出來是在維修。」

此外，這篇貼文引起討論，當天值班的店員也出面說明，該名男性並不是在偷電，「他是去修理的工程師。他不是去充電的，我是當時值班的店員。請自D（刪文）。」

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