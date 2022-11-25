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社會 社會焦點 保障人權

彰化14歲國中生校內墜樓亡　教育處危機小組緊急到校心理輔導

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今天下午某間國中14歲男學生從校內4樓墜樓重傷，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治，墜樓身亡原因眾說紛紜，已由彰化警方調查中，教育處表示，已經組成危機應變小組，針對校內學生進行心理輔導及提供家屬必要協助。

▲彰化市某國中14歲學生不明原因墜樓不治，教育處組成緊急危機小組。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市某國中14歲學生不明原因墜樓不治，教育處組成緊急危機小組因應。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣消防局今天下午1點多接獲通報指出，彰化市某國中1名男學生不明原因從校園內4樓墜下，由於直墜1樓地面，傷勢相當嚴重，消防局派出消防員趕抵現場，發現學生已無呼吸脈搏，現場給予適當急救處置後，火速送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。至於是不慎墜樓或有其他原因由警方調查中。

據校方初步調查，該生由4樓不明原因墜落地面，隨即學生通報學務處，學校立即撥打119通報，救護人員現場進行急救並立即送醫，醫院搶救無效。另，學校除了同步通知家長，並召開緊急應變小組會議，全力協助家屬及學生後續相關醫療事宜。

校方後續會針對學生進行心理輔導，也會提供家屬必要協助。至於詳細墜樓原因，相關單位正在調查釐清。

教育處表示，本縣學生輔導諮商中心已介入進行危機處理、安心減壓輔導，減少學生及教師對該事件之衝擊，後續將協助篩選出需個別輔導之學生，提供相關心理協助，同時也會提供家長情緒支持，並連結適切的社政資源。

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