被封好幾天「說實話」　胡錫進：領導不該把居民封在家上百天！

▲《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸堅持「動態清零」政策，許多地方的封控措施仍相當嚴格，引起不少民怨，甚至連大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進都有點受不了，在微博上發文表示，「說實話，我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定。」

胡錫進在文中指出，他被封在家裡，不知道北京外邊啥樣，網上傳的都是這個小區封了，那個小區的人出不去，「很心疼北京，它這幾天經歷了防控措施的驟然升級。」

▼北京疫情升溫，四處都可以見到穿著防護衣的「大白」。（圖／路透社）



胡錫進提到，他不安地給幾位朝陽區的朋友發了一圈微信，朋友紛紛回應說，自己的小區還沒有封，封的只是個別的樓棟單元，「他們還告訴我，自己在出門，街上依然有一些車和人。」

胡錫進說，「我的心情稍好了些，我確信了朝陽區並未『封區』，非必要不出小區沒有搞成我很擔心的普遍強制不出小區。看來網傳的被封小區的確存在，但它們應該有各自的特殊情況，社區沒有做好信息溝通，導致了居民不明原因，傳到網上表達憤慨。」

胡錫進表示，僅當下來說，中國進入封控或半封控的城市很多，被封的小區全國加起來一定更多，北京市朝陽區的管控總的來說還比較文明講理，但相信會有一些地方做的更加生硬。

胡錫進提到，當前受封控直接影響的人口應該是中國爆發疫情三年來最多的時期之一，處於封控中的人口也應該是最多的時候之一，而且其中部分人已經在封控中生活了一個月甚至幾個月，「這當中肯定有不少各種各樣的個人損失，包括經濟和工作上的，生活上的，身心層面的，以及親情關愛上的。很多人有過或正在經歷焦慮，會變得心情低沉、沮喪，這個時候也更容易追逐互聯網上煽情的影片或『小作文』，被帶節奏。」

胡錫進強調，「說實話，我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定，」

胡錫進還說，政府方面一定要給大家帶來信心和希望，傳遞封控和停頓只是臨時措施，「我們一定會走出這樣的循環，回歸正常生活的強烈、明確信息。決不能讓人們有這樣的認識和預期：防控就會是反反覆覆的封，就是意味著事業和生活的不確定性，就是突然到來的收縮和中斷。」

胡錫進認為，封控應該都是臨時情況，「20條優化措施」就是要指導全社會突破疫情的封鎖，回歸正常生活，「我們的社會需要保持樂觀，信心不斷上揚。即使當下生活受到了干擾，本應有的生活體驗打了折扣，但要讓我們的年輕人有心情唱更多達觀、明快的歌，而不是像我今天聽到的那首歌那樣如泣如訴。」

最後，胡錫進還說，「年輕人需要對未來充滿期盼，而這樣的積極向上心態需要公共政策和環境加以支持、塑造。所以無論當下的抗疫多麼緊張，一定要讓大家都看到，我們是在往前走的，而且前方一片光明」