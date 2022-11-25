估6.5萬人確診無法投票　王必勝：趨勢未減少「黑數沒有特別多」

▲選舉投票，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選明天登場，指揮中心與中選會已經定調不開放確診者投票，指揮中心指揮官王必勝今（25）日公布受影響人數估算，預期6萬5千人因為確診隔離受到影響，無法出門投票。另外界憂心民眾為了投票造成染疫黑數，王必勝也提到，本周預期確診數為10萬5千至11萬例，這一整周到目前趨勢差不多，沒特別減少，可以放心。

現行確診者隔離已經縮短為5天，且後續不論快篩結果都可以出門，惟陽性者還是要進行自主健康管理，陰性可以提前解除，希望減少民眾投票受影響程度。依照5天隔離期計算，11月21日至26日間確診者將因為無法出門受到影響，指揮中心原先估計約有5~7萬人。

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明天選舉有多少人受到確診影響無法投票，王必勝今（25）日於疫情記者會中特別說明，過去幾天確診6萬6千人，明天估算約1萬多，所以大概有8萬人在這段期間確診需隔離，不過20歲以上有投票權的人約占8成，估計實際受影響約6萬5千人。

外界憂心會有人為了投票而隱瞞染疫，王必勝也提到，指揮中心估算本周大概是10.5萬至11萬確診，這一整周到目前趨勢差不多，沒特別減少，可以放心。

指揮中心日前也已經說明投票日防疫措施，強調指揮中心或者衛生單位不會提供確診名單給選務單位，也就是不會做選舉人名冊註記或者不發票的情形。

同時，也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免現場檢舉影響投票秩序，如果有確診者違規投票檢舉要找地方衛生單位，事後再去調查足跡與相關隔離天數是否違反規定，後續才會處理。

▲指揮中心呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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