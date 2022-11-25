屏東縣長選舉人人數679330人　縣選委會公佈6NG行為

▲屏東縣政府。(圖／資料照)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣選委會今(25)日公佈，這次選舉屏東縣長選舉人人數合計679330人，縣議員選舉人人數合計678576人，鄉(鎮、市)長選舉人人數合計677,933人，鄉(鎮、市)民代表選舉人人數合計677,268人，村(里)長選舉人人數合計676,142人。

該選委會表示，111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案將於明(26）日舉行投票，投票時間從上午8點到下午4點，請選舉人及投票權人踴躍投票，投票時請攜帶國民身分證、印章及投票通知單到指定的投票所投票，進入投票所應配合防疫措施。

這次地方公職人員選舉屏東縣包含縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長都將重選，加上「18歲公民權」修憲案，選民最多會領到6張票，屏東縣選舉委員會呼籲選民進入投票所前想清楚心中理想人選、公投案應請先了解正反方論點，審慎思考決定要投同意或不同意，帶著決定去投票，可加快投票速度，減少排隊情形。

屏東縣選舉委員會表示，地方公職人員選舉，投票日不可從事競選活動，也不可穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾進入投票所，配戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩也是禁止進入投票所的。此外，投票所禁止攜帶手機或攝影器材進入（關機除外），選民也不可攜出選舉票或公投票，不可撕毀選舉票或公投票，以免觸法。