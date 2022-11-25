直擊／民眾送蒜苗、花生！黃珊珊北投車掃人氣旺　遇1男嗆：柯文哲下台

▲台北市長候選人黃珊珊士林北投掃街，支持者熱情歡迎。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數24小時，面對最為關鍵的投票日前一天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊啟動第二天車掃行程，與台北市長柯文哲一同從士林北投作為起點，沿路受到北投市場自治會長吳萬強與攤商熱烈歡迎，送上蒜苗、花生等，但也有機車騎士比倒讚喊「柯文哲下台」。

黃珊珊25日上午啟動第二場也是最後一場車掃行程，上午9時就在新北投捷運站，預計到社子葫蘆街，並與柯文哲、民眾黨2名市議員候選人陳思宇、黃瀞瑩一同出發，只見許多支持者拿著黃珊珊旗幟在一旁揮舞，也有路過民眾搶拍柯文哲、黃珊珊。

相較於第一天車掃時在內湖南港幾乎全程嚴肅表情，柯文哲今日面露微笑，記者會前甚至還與一旁媒體記者寒暄。柯文哲致詞時表示，昨天很多人冒雨加油，讓他很感動，明天就要投票了，希望大家相信自己，「今天不像昨天都在下雨，請各位知道路線的市民朋友，拜託揮揮手，讓我們感受到支持。」而不能到場的市民，「也拜託在直播上按讚」。

而柯文哲、黃珊珊車隊行經北投中繼市場時，只見攤商紛紛跑出來揮手、比8號手勢，而向來力挺黃珊珊的北投市場自治會長吳萬強更與大批穿著圍裙的攤販拿著黃珊珊旗幟揮舞。

▲▼北投市場自治會長吳萬強與攤商力挺黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

除了吳萬強與攤商的熱情應援外，還有民眾拿著一大包花生送給柯文哲，使柯文哲難掩笑意；隨後還有一名女性支持者送上蒜苗給黃珊珊，含有「凍蒜」意味。由於今日天氣較好，加上黃珊珊在副市長任內推動北投中繼市場，在北投地區受到高度支持，車隊行駛中也收到不少民眾歡迎，甚至還有人從高樓層拉開窗簾相挺。

不過，路上也有一名男性摩托車騎士，於停等紅燈時對車隊比倒讚，並且大罵「柯文哲下台」等言論。

▼柯文哲、黃珊珊士林北投車掃，民眾送上花生、蒜苗。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北市長候選人黃珊珊士林北投掃街，遇民眾比柯文哲倒讚嗆下台。（圖／記者林敬旻攝）