她挺44H「奶量太驚人」　無法呼吸超崩潰！砸50萬縮胸還有E罩杯

▲西西（CiCi Dawn）擁有44H雄偉雙峰，卻為此飽受痛苦與煎熬。（圖／翻攝tiktok@thecicidawn）



記者吳美依／綜合報導

美國內華達州29歲女子西西（CiCi Dawn）擁有44H雄偉雙峰，卻為此飽受折磨，不僅肩膀及背部痠痛難耐，還因為胸部重量壓迫而難以呼吸，罹患急性睡眠呼吸中止症，更別提異樣眼光導致的心理健康問題。今年6月，她決心砸下1.6萬美元（約新台幣50萬）進行縮胸手術，雖然還是有E罩杯，卻宛如重獲新生。

西西坦言，市面上多數胸罩都無法支撐雙峰重量，她多年來忍受疼痛之餘，也無法參與跑步或其他強度較高的運動，由於骨架較小導致身材不成比例，永遠買不到漂亮合身的衣服。

▲西西分享縮胸手術前後對照圖。（圖／翻攝tiktok@thecicidawn）



除了不適感之外，即使西西全身「包緊緊」，仍經常感受到有色眼光，難以自在地穿著比基尼戲水，她為此長期飽受心理健康問題之苦，「總而言之，我的自信心低落得離譜，而這是最能改變人生的手術。」

根據鏡報等外媒報導，手術時間約為3、4小時，內容包括縮胸及提胸，儘管復原期長達6周，但她術後感覺良好，也終於擺脫自卑及不適，開始喜歡自己的身體，「我可以穿下任何想買的衣服，出門也不覺得難為情了。我意識到，我對身體的所有不安全感都來自胸部大小，而這大部分都消失了。」