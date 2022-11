馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

▲馬斯克入主推特後,大刀闊斧展開多項改革。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

全球首富馬斯克24日宣布,推特將從下周開始「特赦」部分被停權帳號,「人民發聲了,特赦下周開始。」他前一天針對這個決定發動網路投票,吸引超過316萬用戶參與,其中高達72.4%表示支持。

馬斯克23日詢問網友,「推特是否應該特赦被停權帳號,前提是他們沒有違法或涉入惡意(散布)垃圾訊息?」並且依照多數意見行事。

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei.