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馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲馬斯克入主推特後，大刀闊斧展開多項改革。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克24日宣布，推特將從下周開始「特赦」部分被停權帳號，「人民發聲了，特赦下周開始。」他前一天針對這個決定發動網路投票，吸引超過316萬用戶參與，其中高達72.4%表示支持。

馬斯克23日詢問網友，「推特是否應該特赦被停權帳號，前提是他們沒有違法或涉入惡意（散布）垃圾訊息？」並且依照多數意見行事。

馬斯克10月曾透露，推特可能成立一個「擁有廣泛多元觀點」的內容審核委員會，但在正式召開以前，不會做出任何重大內容決定或者恢復停權帳號。但他目前已恢復部分用戶，包括美國前總統川普、保守主義基督教諷刺新聞網站《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）及喜劇演員凱西葛蕾芬（Kathy Griffin）。

馬斯克入主推特後，大刀闊斧展開多項改革，他立刻開除多名高階主管，包括前執行長阿格拉瓦爾（Parag Agarwal），並且宣佈大規模裁員，也引爆員工出走潮，引來美國聯邦貿易委員會（FTC）密切關切。

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