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路透：俄烏阿布達比談判換囚　交換恢復俄氨氣出口

▲▼ 俄烏談判登場。（圖／路透）

▲戰爭初期的俄烏談判並未取得重大成果。（圖／路透）

文／中央社利雅德24日綜合外電報導

3位知情人士指出，俄羅斯和烏克蘭代表上週在阿拉伯聯合大公國就交換戰俘的可能性會商，並與恢復俄羅斯化肥原料氨氣經烏克蘭管線對亞洲和非洲出口掛鉤。

路透社報導，消息人士指出，儘管聯合國在談判現行烏克蘭農產品經黑海港口出口的倡議中發揮關鍵作用，聯合國沒有參與由阿聯斡旋的這場會談。氨是生產化肥的原料。

據指出，相關會談目的在化解上週獲得延長的黑海穀物出口協議剩餘障礙，並且解除烏、俄出口封鎖以緩解全球糧食短缺。

消息人士要求不具名，以便能夠繼續探討有關的敏感議題。

消息人士指出，兩國代表於17日前往阿聯首都阿布達比，就允許俄羅斯恢復出口氨氣進行商討，並以兩國釋放為數眾多對方戰俘作為交換條件。

路透社無法確定會談取得何種進展。

烏克蘭駐土耳其大使包德納（Vasyl Bodnar）告訴路透社：「釋放我們的戰俘是協商開放俄羅斯氨氣出口其中一環。不管有什麼機會，我們當然都會想方設法達成這個目標」。不過包德納說他不知道雙方是否在阿聯就此協商。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示，俄羅斯肥料被困在歐洲港埠，官員將致力解除封鎖，恢復氨氣出口。

阿聯外交部，以及俄、烏國防和外交部沒有回應路透社的置評請求。聯合國發言人拒絕針對聯合國是否參與此事相關提問作出回應。

俄羅斯的氨氣將經由通到黑海的一條現有管線出口。這條管線是為了每年從俄羅斯伏爾加地區（Volga）輸送250萬噸氨氣到烏克蘭敖德薩（Odesa）附近的黑海港口皮夫登尼（Pivdennyi），以便運送給國際買家。相關作業從2月24日俄羅斯出兵烏克蘭起停擺。

 

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