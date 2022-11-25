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傳Apple有意收購英超曼聯　金額超過2158億

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲消息指出，Apple有意收購曼聯。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

根據外媒消息，蘋果公司（Apple Inc.）有意以58億英磅（約台幣2158.6億）收購英超足球隊曼聯，若交易成功，將成為體育界的巨大數字，打破切爾西俱樂部的紀錄。

根據《The Daily Star》報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）稱其有興趣與格雷澤家族討論一項潛在的交易，就是收購曼聯足球俱樂部，最先討論價格為82.5億英鎊（約台幣3070.5億），但蘋果預計花費58億英鎊。

若交易成功，就會打破切爾西俱樂部5月時創下的42.5億英鎊（約台幣1581.7億）紀錄。格雷澤家族2005年以不到8億英鎊（約台幣297億）的價格買下曼聯，而對富可敵國的Apple來說，這樣的花費也不算多，Apple的年營收約為3260億英鎊（約台幣12.13兆）。

▲▼曼聯頭號射手C羅、曼聯新帥滕哈格。（圖／路透）

▲曼聯頭號射手C羅。（圖／路透）

根據《IT之家》報導，Apple從未收購過大型體育隊伍，據了解，庫克會對曼聯感興趣，是因為其背後提供的商業機會。

不論誰收購曼聯，都得面對老特拉福德球場的問題，這是該俱樂部的指標性體育場，但長年來一直需要改造，和全球的其他俱樂部競爭，重建費用約要15億英鎊（約台幣558.2億），也是目前最高的足球場打造價格，超過托特納姆的10億英鎊（約372.1億台幣）新球場。

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